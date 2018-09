Preocupación por andenes de megaobra en calle La Cuchara

La felicidad en los habitantes de la calle La Cuchara, en El Pozón, es muy grande, pues la calle que durante más de 30 años estuvo en malas condiciones, por fin está siendo pavimentada. La obra, que hace parte del paquete de 21 vías de ‘Se Mueve Cartagena’, avanza a buen ritmo y ya tiene más de 400 metros de concreto. Sin embargo, algunos líderes están alertando a la Alcaldía porque hay varios tramos de la vía que van a quedar con andenes demasiado angostos.

Según Antonio Bellido, miembro de la Junta de Acción Comunal del sector Central, son más de 70 casas a lo largo del kilómetro de calle que se va a pavimentar, que están con las terrazas salidas, por lo que en sus frentes el espacio para los andenes será de hasta 40 y 30 centímetros.

“Hemos advertido al contratista y al interventor, pero nos dicen que no pueden conciliar con los propietarios de las casas porque eso no está dentro del contrato. Es preocupante, sobre todo por el peligro que representa para la comunidad unos andenes tan cortos, esta será una vía principal, por aquí pasarán los buses de Transcaribe”, señaló Bellido.

“Faltó socialización”

Los querellantes añadieron que cuando se anunció la obra, la maquinaria ingresó a los pocos días y no se hizo una socialización con todos los residentes. “Aquí no vino Planeación, no vino Control Urbano ni Espacio Público. Las especificaciones técnicas dicen que la vía va a quedar con seis metros de ancho, y con un metro de andenes a ambos lados, para un total de ocho metros. Esos ocho metros los van a hacer así, sin tener en cuenta que las medidas no son exactas en toda la vía. Hay terrazas que necesitan ser recortadas, pero la gente ha hecho inversiones en ellas, tienen rejas, muros, y partir eso implica gastos. Por eso es que la Alcaldía y los propietarios deben concertar, porque los afectados serán todos los habitantes de El Pozón que transiten por aquí”, agregó el dirigente cívico Jorge Luis González.

Según lo manifestado por los líderes, esta situación no se presenta en toda la calle, pero sí en el 30 o 40 % de la misma, por lo que pidieron que antes de que la pavimentación sea terminada, les resuelvan el problema de los andenes. Este medio se comunicó con el secretario de Planeación, Iván Castro, para conocer de cerca esta situación, pero hasta cierre de edición no se obtuvo respuesta.

