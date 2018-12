Preocupación por retrasos en obras de doble calzada

El retraso en las obras de pavimentación en un tramo de la doble calzada Cartagena - Barranquilla, frente al hotel Las Américas y Blas el Teso, se convirtió en un dolor de cabeza para el sector turístico, hotelero y para los habitantes de La Boquilla y comunidades aledañas.

Estos trabajos, direccionados por la Concesión Costera, se ejecutan un paso atrás de lo previsto en el cronograma, hecho que afectará esta zona, ya que con la llegada de la temporada de fin de año los trancones incrementarán, teniendo en cuenta que la ciudad espera la entrada de cientos de visitantes.

El Universal habló con Miguel Acosta, gerente de la Concesión Costera Cartagena-Barranquilla, quien explicó que los retrasos se deben a la tardía entrega de unos predios sobre los que se ejecuta la obra, pero resaltó que antes que se acabe el año habilitarán un tramo de la zona intervenida.

“Nosotros nos hemos visto fuertemente afectados por la demora en la entrega de los predios en este sector, eran seis predios que estaban completamente invadidos y solo hasta hace tres o cuatro meses fue que pudimos recuperarlos, de manera que estamos haciendo todo el esfuerzo posible para tener despejada la vía para la temporada de fin de año, pero los tiempos no nos están dando.

“Lo máximo que vamos a poder hacer es habilitar la calzada derecha, que es donde está el puente Américas, para poder habilitarlo antes de que finalice el año, que es la que va pegada al sector del Centro de Convenciones de La Américas (...) Dependemos de factores externos, pero antes de finalizar el año esa calzada estará terminada”, dijo Acosta.

El gerente precisó que en estos momentos están terminando de construir en la zona de los predios y que una las dificultades es que tuvieron que trasladar redes de servicios públicos.

“Las labores de traslados son trabajos que no se ven, que se están haciendo, pero no son visibles porque son subterráneos, de acometidas, alcantarillado, acueducto, las redes eléctricas también están en una gran parte ‘subterranizada’ y por eso la gente ve en apariencia que no avanza la obra, pero estamos trabajando fuertemente para terminarla”, explicó Acosta, quien añadió que hace un par de días habló con el contratista de la concesión del viaducto sobre las obras de pavimentos que faltan frente al hotel Las Américas y Blas el Teso.

Añadió que por los retrasos también tocó hacer un ajuste al diseño y recordó que hay un predio que aún no ha sido entregado por el Distrito, lo que aumenta la dificultad en las obras.