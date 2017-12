Preparan defensa que ampare a compradores de Aquarela

La Personería de Cartagena y la Superintendencia de Industria y Comercio están preparando una defensa jurídica que ampare a los compradores de apartamentos del proyecto de Viviendas de Interés Social (VIS) Aquarela Multifamiliar, en caso de que las autoridades determinen que esta obra debe ser demolida o suspendida definitivamente.

Según expresó William Matson Ospino, el personero distrital, luego de una reunión con la directora de investigaciones de protección al consumidor de la Superintendencia, María José Lamus, y delegados de la Procuraduría, se estudiaron varios escenarios jurídicos que permitan proteger la inversión de los compradores de la torre inmobiliaria que desde el pasado 20 de enero se levanta a pocos metros del Castillo de San Felipe.

“Nos estamos anticipando a lo que se pueda venir. En caso de que el proyecto naufrague, queremos garantizarle a los compradores la devolución de su dinero, así sea utilizando herramientas legales.

“De manera verbal, hemos recibido las quejas e inquietudes de algunos compradores que temen perder sus ahorros. Ellos compraron de buena fe y eso no se puede perder de vista”, dijo el personero.

Esperando

El funcionario precisó que la Superintendencia fue enfática en que cualquier acción legal que se vaya a adoptar para proteger a los consumidores solo se podrá presentar cuando se conozca a ciencia cierta cuál será el futuro del proyecto.

“La Superintendencia mandó a la directora nacional de investigaciones para que se apersonara de la situación de Aquarela. Les habíamos hecho un llamamiento muy particular a ellos y en efecto la ‘Súper’ estableció en qué aspectos puede intervenir y en la defensa de los consumidores.

En el momento en que se tome la decisión, ya sea de demoler el edificio o no, eso va a generar unas repercusiones que afectarán a los constructores y consumidores”, concluyó Matson.

Vendido todo el proyecto

Este medio contactó a varios compradores de este proyecto VIS, quienes aseguraron que la constructora no se ha comunicado con ellos para darle razón de si la construcción sigue adelante o no. Además, no se les ha hablado de devolución de dinero.

La última vez que El Universal comunicó con Lucas Tamayo, gerente del proyecto, él contó que fueron vendidos todos los apartamentos de las cuatro torres que conforman a Aquarela, es decir, 950 unidades.

Irvin Pérez, secretario de Planeación Distrital, aseguró que la semana que viene se conocerán detalles sobre este caso.