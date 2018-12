Procuraduría advierte, IPCC dice que todo “está en orden”

“El IPCC se permite aclarar que el proyecto ‘Hotel Le Chateau’ no viola lo aprobado por el Comité Técnico de Patrimonio Cultural. Aclara que esta secretaría técnica que ejerce IPCC, respeta y acata las decisiones que en intervenciones toma el Comité Técnico de Patrimonio, los cuales en su sabiduría emiten conceptos favorables o desfavorables”, se explica en un informe del instituto.

“Sin disparidades”

La misma institución aseguró que no ha encontrado disparidad alguna entre lo aprobado por la Curaduría Urbana 1 y lo construido.

“Los predios contenidos en el proyecto son los mismos cuatro predios que tiene la licencia de construcción en donde se ejecuta la obra y se ha evidenciado, en visitas de control realizadas por el Ipcc, que la altura del proyecto no sobrepasa lo aprobado por el comité, tampoco la altura máxima de la manzana.

En referencia a los patios, se evidencia la recuperación establecida en el proyecto aprobado”, se destaca en el informe.

Según lo explicado, para este caso el proyecto se sometió a discusión en varias reuniones con el resultado de lo que se visualiza dentro de lo aprobado. Igualmente en la programación de visitas de controles, tendrían prioridad con esta obra para que, en caso de que exista alguna violación normativa, se tomen actuaciones pertinentes de inmediato.

Es de anotar que la Procuraduría solicitó un concepto al Ministerio de Cultura sobre dicho proyecto, en el cual destaca que no se ajusta a la reglamentación vigente para predios en el Centro Histórico (resolución 043 de 1994 del Consejo de Monumentos Nacionales) porque elimina un patio que reviste de valor arquitectónico y la ampliación excede lo permitido.

Además, que la edificación se excede en dos pisos a lo aprobado y que su altura es inconveniente para el conjunto urbano donde se levanta.

“El IPCC no es el ente que aprueba el proyecto, sino el comité que está conformado por expertos como arquitectos, patrimonialistas, museología, etc, incluyendo al Distrito. La única norma que ellos usan es el Plan de Ordenamiento Territorial que no son patrimonio cultural, para los que sí son rigen otros parámetros”, indicó Alfonso Cabrera, director de División de Patrimonio del IPCC.