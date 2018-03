Promoambiental puso en marcha amplio plan de limpieza para Semana Santa

Desde mediados de la semana pasada, la empresa Promoambiental Caribe (Pacaribe) tiene activado un completo plan de aseo, para brindar a propios y visitantes la mejor imagen de Cartagena durante la Semana Santa, que acaba de comenzar el fin de semana.

La amplia labor operativa se realiza especialmente en el Centro Histórico, y demás zonas y playas de la ciudad de gran concurrencia turística, esto sin descuidar el servicio estándar para el resto de áreas del Distrito atendidas por Pacaribe.

Óscar Osorio Avendaño, gerente de Gestión Social de Pacaribe, explica que el mencionado plan contempla barrido de calles, limpieza de áreas públicas, lavado de plazas y de puntos sanitarios.

Igualmente lavado de contenedores, de cestas y de instalaciones comunes en general.

RESPALDO LOGÍSTICO

Para atender las necesidades ambientales y de aseo de la ciudad en la temporada alta de Semana Santa, “disponemos de 48 equipos entre camiones recolectores, volquetas y amplirrolles, con 78 conductores y unos 140 ayudantes de recolección integrados a las tripulaciones de estos vehículos”, indica Osorio.

El barrido de calles y la limpieza de playas como las de Bocagrande, Castillogrande, El Laguito y las de la Zona Norte, es atendido por 290 operarios.

En consonancia con lo anterior, y debido a los problemas de congestión vehicular que dificultan la tarea de los operarios del aseo en las zonas de mayor confluencia turística, Promoambiental ha intensificado las rutas, ampliando las frecuencias de recolección de residuos a horarios no habituales.

Los contenedores verdes de basuras de 1.100 litros de capacidad, generalmente utilizados por los grandes generadores de residuos sólidos no aprovechables, están siendo tratados por la empresa, de manera que aquellos depósitos que tengan fisuras son reemplazados por unos nuevos, y los que están en buen estado son sometidos a lavados, tarea que habitualmente se cumple cuatro veces al mes: dos de forma mecánica con el carro lavacontenedores, y dos manuales, para hacerles también revisión de los accesorios que deban ser sustituidos.

“En las áreas públicas del Centro Histórico hay 104 contenedores de 1.100 litros, y también tenemos instaladas 45 cestas metálicas de media luna, 120 canecas metálicas redondas, 118 cestas de postes de 50 litros y 110 de 20 litros, para un total de 393 cestas en el Centro, que la gente debe usar para no tirar la basura al piso”, detalla Óscar Osorio.

Añade que toda esa logística brinda una capacidad global para aforo de residuos, de 14.925 litros por cada uno de los tres turnos de evacuación de residuos en las 24 horas, para un total diario de 44.775 litros de capacidad instalada en cestas.

“Eso equivale a 44 metros cúbicos diarios, que se traducen en aproximadamente 14 toneladas de basuras que dejan de ir al piso del Centro Histórico”.

INVITACIÓN

Desde Promoambiental Caribe “estamos invitando a todos los usuarios a que saquen las basuras en los horarios que corresponden en su sector. En el Centro los comercios deben sacar la basura al momento de pasar el camión recolector, y no tener duraderamente las basuras en los andenes y en horas que no les corresponde, porque esa práctica desacertada conduce a la manipulación de las bolsas por parte de personas ajenas al servicio de aseo, y de los animales, generando suciedad y contaminación ambiental”, comenta Osorio.