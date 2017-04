Proponen día sin caballos cocheros en el Centro Histórico

Sí. Así como en diferentes ciudades de Colombia han adoptado la medida del día sin carro y sin moto como alternativa para reducir la polución atmosférica y disminuir las enfermedades respiratorias, visuales y cardiovasculares, en Cartagena proponen un día sin caballos cocheros.

La iniciativa que lidera la animalista Eva Durán, busca concienciar a la población cartagenera y a las autoridades sobre la necesidad de revaluar la utilización de estos equinos para cargar carruajes como atractivo turístico en la ciudad.

“Han hecho pico y placa para los mototaxistas y no existe ninguna ley que prohíba el mototaxismo. Existe el Uber que si bien no está reglamentado por ley, y tampoco hay una ley que lo prohíba. El tema de la tracción animal está absoluta y radicalmente prohibido, entonces la idea es que nos vayamos acostumbrando, que vayamos progresivamente adaptándonos al desmonte de esta infamia. Además, esto va a fomentar que si las personas necesitan un trabajo, pues trabajen con la gente que tiene motocarro, que poco a poco la gente se vaya acostumbrando a no utilizar este servicio que es cruel e ilegal”, expone.

Durán asegura que el Decreto 178 del 2012 establece las medidas relacionadas con la sustitución de vehículos de tracción animal y la ciudad está en mora de cumplir esta norma.

“Manolo Duque cuando se posesionó como Alcalde juró cumplir la ley, pero incumplió su promesa y no solo la incumple sino que no tiene la menor intención de cumplirla (…) La tracción animal genera graves problemas como, por ejemplo, el de movilidad, porque esta ciudad no tiene una buena red vial (...) Los carromuleros se creen que se van a quedar sin trabajo y la ley estipula que se les debe asignar una forma de subsistencia", afirma.

La defensora de animales explica que la propuesta va a encaminada a que los caballos puedan descansar un día, como recompensa al esfuerzo físico que realizan desde que inician su labor en las calles de la ciudad amurallada. “Estos animales deben descansar un día, porque debemos pensar que estos equinos trabajan en un clima como el de Cartagena, sin agua, recibiendo golpes y sin herraje adecuados. Por eso es pertinente esta propuesta”.

Voces a favor

“Yo miro la propuesta como una acción afirmativa que permite entrar en un grado de sensibilidad con el único objetivo de no explotar a los animales para un uso particular, y si bien es cierto que esta práctica es una tradición en la ciudad y que se ha reglamentado su uso a través de decretos expedidos por la Administración Distrito, todo aquello que permita la defensa de los animales se puede calificar como positivo”, dice Germán Zapata, ex concejal y activista.

"Históricamente hemos tratado de regular el tema de los caballos cocheros. Somos de los que creemos que estos caballos tienen que acondicionarse a unas reglas de juego. Son unos coches desproporcionados y son tan pesados que obstaculizan el tráfico por completo. Al caballo se le acosa y muchos caballos agonizan y mueren. Queremos que los cocheros entiendan que están trabajando con un animal que está vivo, que siente, que se estresa", expresa Rafael Escallón, presidente de la fundación Roztro.