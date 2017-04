Protesta: Madres de niños especiales exigen el pago del salario a los docentes

Decenas de madres de niños especiales se aglomeraron esta mañana en las afueras de la Alcaldía de Cartagena. Aseguran que las razones de su protesta obedecen a que hace más de seis meses no le pagan a los docentes de por lo menos seis colegios de educación especial.

Además, buscan mantener las becas de sus hijos que, al parecer, serán otorgadas solo si hacen las pruebas Saber (ICFES).

"Estamos acá porque tenemos alrededor de 1500 estudiantes que van a quedar sin educación porque nuestro Alcalde le tira la 'bolita' al uno y al otro y nadie firma el contrato. Nuestros profesores también tienen compromisos como padres de familia, personas y ciudadanos", expresó Ketty Castillo, una de la protestantes.

Las madres manifiestan que no se moverán del lugar hasta que no les den una solución. Se han mostrado indignadas por la exigencia de las pruebas Saber y argumentan que sus niños, con esas condiciones especiales, no pueden hacer el examen.

"Ellos están enfermos y son discapacidades de por vida, no de unos días", agregó otra de las asistentes.

"Hace dos años hicimos una reunión con los encargados de solucionar este problema, para hablar de las becas, y resulta que engañaron a las directivas de los colegios. Ahora, definitivamente, no hay más becas para los niños. Después de todo esto, nuestros niños son los que están sufriendo, porque les están vulnerando el derecho a la educacion de nuestros hijos", indicó Carmen García.