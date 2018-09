Proyecto de cabalgatas, ¿por encima de la chatarrización de buses?

Que el proceso de chatarrización de busetas del Transporte Público Colectivo (TPC) continúe para que así entren en funcionamiento más rutas de Transcaribe con una flota nueva de buses, es una de las necesidades que tiene la ciudad, pero que hasta el momento está represada porque el Distrito retiró el proyecto de acuerdo con el que se buscarían alternativas para apalancar recursos por 21 mil millones de pesos para cumplir con esta obligación.

De hecho, en el Decreto 0988 del 28 de agosto de 2018, por el cual la alcaldesa (e) de Cartagena, Yolanda Wong Baldiris, convocó al Concejo Distrital a sesiones extraordinarias, se deja entrever que otros proyectos de acuerdo como el de institucionalizar la cabalgata del día de las velitas en honor a la Virgen de La Candelaria sí tienen espacio en las sesiones extras y hasta alcanzaron a ser debatidos en las sesiones ordinarias, pero el proyecto para la chatarrización quedó en veremos y a la merced de los cabildantes.

“Así mismo, en el artículo segundo del mencionado decreto, se incluyó la iniciativa ‘por la cual se le otorgan facultades al alcalde Mayor de Cartagena para celebrar operaciones de crédito público hasta por 21 mil millones de pesos como fuente de financiación del proyecto del Sistema Integrado de Transporte Masivo’, pero este no contó con ponencia de sesiones ordinarias (...) Que como quiera el proyecto de acuerdo ‘por medio del cual se institucionaliza la realización de las cabalgatas de la Virgen de La Candelaria y de las velitas en honor a la sagrada inmaculada concepción en el Distrito de Cartagena y se dictan otras disposiciones’, surtió su primer debate, se incluye en el presente decreto, para que siga el curso correspondiente”, dice el decreto en sus consideraciones.

Así, el documento decretó incluir en los debates de las extras del Concejo la discusión sobre la cabalgata y excluir el de los recursos para la chatarrización de los buses del TPC.

“Nos tocó retirarlo”: Wong

El Universal le preguntó a la alcaldesa (e) Yolanda Wong sobre el proyecto de acuerdo para la chatarrización y la mandataria explicó que este tuvo que ser retirado por unas observaciones de los cabildantes, lo que llevó a hacer una mesa de trabajo entre el Distrito y esta institución.

“El Concejo hizo una mesa de trabajo con el Distrito, donde se pidieron correcciones a este proyecto de acuerdo, pero pese a eso no daba tiempo de hacer debate. Nosotros tuvimos la voluntad, pero es algo que nos tocó hacer por directrices de los concejales y esperamos presentar el proyecto de acuerdo para este asunto en el próximo periodo”, dijo.

“Sí tratamos este tema”: Toncel

Sin embargo, El Universal se comunicó con el presidente del Concejo, Wilson Toncel, quien aseguró que este tema fue tratado en una audiencia pública, y que en esta el concejal César Pión pidió que el Distrito anexara unas certificaciones y otros documentos sobre chatarrización para analizarlo en primer debate. Toncel agregó que ya el Distrito envió todas las peticiones que hizo el Concejo y que el proyecto está avanzando hacia su primer debate.

Frenados

En marzo pasado, los nuevos vehículos de Transcaribe empezaron a llegar a Cartagena y desde entonces están frenados por la falta de recursos para la chatarrización y la constitución del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), ninguno de estos proyectos se debatirá en extras.

Humberto Ripoll Durango, gerente de Transcaribe, manifestó que este dinero es vital para la implementación de nuevas rutas como la de Portal- Bosque- Centro y que lo último que hay que hacer es ponerle “peros” al proceso.

“Los cartageneros estuvimos esperando por mucho tiempo que Transcaribe comenzara y creo que ahora que ha arrancado no podemos ponerle palos en la rueda para que la implementación no siga. Estos dineros son necesarios para sacar los buses viejos y meter los nuevos. El hecho que no se le den los dineros a Transcaribe para la chatarrización iría en contra de la implementación y puede pasar el escenario que tengamos más vehículos nuevos , pero no hay dinero para desintegrar los buses viejos”, dijo.

Hasta el momento, son 32 los articulados duales y 30 busetones sin uso en Patio Portal.

Así funciona Transcaribe Operador

Los recursos que buscan ser conseguidos serán dados a Transcaribe Operador.

En el modelo del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) en Cartagena, son los operadores privados los que ponen el dinero para la chatarrización, en este caso Sotramac y Transambiental, y Transcaribe en su rol de operador es respaldado por el Distrito.

Transcaribe Operador surgió desde el 2010, ya que hasta ese año estaba establecido que el sistema iba a tener dos operadores, es decir, que toda la demanda se le iba a dividir a dos empresas, pero en el mandato de Judith Pinedo se concretó que serían tres los operadores.

Cuando se sacaron esas tres operaciones a licitación pública, se adjudicaron solo dos y una de ellas se declaró desierta varias veces, lo que significaba que una tercera parte de la ciudad se iba a quedar sin Transcaribe, por lo que el Distrito acogió respaldar esta y de allí nació Transcaribe Operador.