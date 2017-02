Cierran puesto de salud de Punta Arena por no pago de arriendo

Desde el martes, las puertas de la casa arrendada donde se instaló el puesto de salud del corregimiento de Punta Arena, en la isla de Tierrabomba, están cerradas.

Ana Díaz Martínez, presidenta de la Asociación de Usuarios de la Unidad Primaria de Atención (UPA) Punta Arena, dijo que el hijo del propietario de la vivienda “sacó al personal y puso candado” por el atraso en el pago del arriendo.

“No tenemos atención porque hace varios meses no les pagan arriendo y el hijo del dueño dijo que no va a seguir dejando que usen su casa hasta que no le cancelen”, dijo Díaz.

Señaló que “reporté la situación ayer (martes) a la ESE y dijeron que se iban a reunir con el Dadis y que nos llamarían en la tarde, pero no nos han llamado”.

Díaz recordó que el contrato de arriendo con esa casa se realizó como plan de contingencia para que en el corregimiento se recibiera atención médica mientras se terminan las obras de construcción y remodelación en el puesto de salud original.

“La situación está cada día más grave. No hemos recibido respuesta del derecho de petición que le enviamos al secretario de Infraestructura, el 30 de diciembre, para saber si van a priorizar o no esa obra”.

Ana María Coneo, presidenta del Consejo Comunitario de Punta Arena, precisó que son cinco meses los que se adeudan. “La que se va a afectar es la comunidad, en especial los niños y la tercera edad”.

HOY HABRÍA SOLUCIÓN

El gerente de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, Roque Bossio Bermúdez, aseguró que “los pagos están a cargo del consorcio Salud Heroica, que está construyendo los puestos de salud. El atraso ha sido de ellos, pero desde ayer (martes) que nos informaron estamos revisando ese tema”.

Anunció que a las 10:30 de la mañana de hoy se reunirá en la Alcaldía con el Dadis, la Secretaría de Infraestructura “y todos los involucrados para solucionar este inconveniente que está afectando de manera significativa la atención de los usuarios (...) Necesitamos buscar la solución para prestar los servicios y la solución es que el consorcio pague”.