Punta Canoa, sin UPA ni escenario deportivo

Las enfermedades en Punta Canoa tienen un horario para aparecer. Si llegan antes de las 7 de la mañana o después de las 3 de la tarde, sus portadores tendrán que buscar una forma alternativa para curarse, o esperar, porque solo tienen atención médica durante esas 8 horas.

En el centro del corregimiento, al lado de la estación de policía, cerca del parque principal, la obra detenida del puesto de salud les recuerda a sus más de 1.500 habitantes que las promesas pueden dejarse tiradas, incluso después de haber empezado a materializarse.

La atención en salud no es su única queja, un polideportivo que se cae a pedazos, un arroyo ‘privatizado’ y unas cocinas playeras para turistas fantasma, son algunos de los problemas que más aquejan a esta población de Cartagena.

Dos años sin avances

En julio de 2015 empezaron a construir la UPA, donde antes estaba el puesto de salud del corregimiento. Movieron al personal de atención al centro cultural, donde se adaptaron a los salones; según recuerdan los habitantes, el traslado era por seis meses, mientras se terminaban algunas zonas donde se pudiera dar la atención.

A Óscar Gómez y Eusebio Leal los contrataron para que vigilaran la obra por las noches y hoy son los únicos dos empleados que permanecen en el lote, parcialmente abandonado desde hace dos años.

“Ellos nos contrataron para cuidar solo por las noches, pero desde hace 23 meses hemos tenido que cuidar día y noche, porque los obreros no volvieron más”, contó Óscar Gómez, de 65 años. Los vigilantes sin pago se turnan a diario para cuidar del sitio, que tiene medio hecha su estructura, pero hoy tiene andamios y escaleras oxidados. “Aquí en época invernal, amanecemos con el agua a los tobillos, nosotros así viejos y enfermos como estamos, tenemos que agacharnos, achicar el agua que entra por el techo sin terminar y nada que reinician la construcción”, complementó Eusebio.

Mientras las tejas, andamios y paredes de la UPA se siguen dañando, en el centro cultural el hacinamiento acompaña a los pacientes que buscan atención. Medicina general atiende dos veces a la semana, al igual que el servicio de enfermería; odontología lo hace tres veces por semana, y todos durante ocho horas del día.

“Donde se hacen las muestras de sangre, también se verifican las citas y está también el médico de crecimiento y desarrollo. Es como un ‘quítate tú pa’ ponerme yo’, que nos habían dicho sería por seis meses y ya vamos por tres años”, comentó una habitante.

Un deporte en ruinas

De polideportivo, el escenario José Gaviria Gómez solo tiene el nombre. Está tan grave, que desde hace varios meses no se hacen campeonatos en él por miedo a que lo que una vez fue el techo de las graderías les caiga encima a los espectadores.

“Estamos mal porque sin escenario deportivo quién puede practicar. El año pasado quedamos subcampeones en la categoría infantil de sóftbol, pero ahora sin sitio, vamos a llegar crudos al campeonato anual”, aseguró Jader Morales, entrenador y delegado deportivo del corregimiento.

El miembro del Consejo Comunitario, Alveiro Morales, explicó que el polideportivo tiene más de 20 años de construido y desde entonces no se le hizo mantenimiento, no tiene iluminación ni fuentes de agua cercanos para hidratar a los deportistas que lo usan.

“El Ider, cuando inaugura los juegos campesinos distritales, se gastan gran cantidad de plata y les pagan a los entrenadores por uno o dos meses, pero no invierten a largo plazo, ¿cómo quieren que rindan unos pela’os que entrenan en medio de las ruinas?”, cuestionó Alveiro.

En Punta Canoa se practica béisbol, fútbol y sóftbol, en distintas categorías para hombres y mujeres.

El arroyo que nadie ve

El ‘Me quejo’ ha estado por años en el patio de quienes viven al final de la calle del Caribe. Es un arroyo que crece en cada temporada invernal y sus aguas van a dar al mar. Es, como dicen los vecinos, “el respiradero” de Punta Canoa, pero ahora un nuevo dueño decidió poner un embudo en mitad del cauce.

“Él hizo esa construcción atravesando el río, le puso un túnel como de doce latas, pero el arroyo tiene un cauce más grande. Ahora que llegue el invierno, esa agua se puede venir pa’ nuestras casas, porque él le hizo una paredilla de ambos lados, como quien dice a él no le afectará, pero sí a nosotros”, denunció Luz Mary Blanco, quien lleva 10 años viviendo en la calle.

Según Bayron Gómez, presidente del Consejo Comunitario, hace 15 días Cardique llegó a inspeccionar la obra y dijo que debían demolerla, pero están esperando que el dueño del predio haga la respectiva apelación.

El mar cada vez más lejos



Once quioscos e igual número de enramadas permanecen sin uso en lo que era la orilla de la playa de Punta Canoa, donde hace más de cuatro años que no llega nadie a bañarse. El problema, explica Óscar Gómez, es que cada día el mar se aleja más de la playa y por eso los puestos que les entregaron como retribución por el daño ambiental del emisario submarino, no les sirven de nada.

“Con el emisario no hicieron las cosas como debían, en lugar de sacar la arena del dragado, la echaban a un lado del tubo y eso lo que creó fue un muro que alejó el mar”, explicó Gómez. Para enfrentar la pérdida del turismo, quienes antes vivían de ello ahora se dedican al mototaxismo, a la construcción y cualquier trabajo que les salga a diario. “Esto lo acabaron el Distrito y Aguas de Cartagena, hace unos meses hablaron de mover los quioscos más cerca, pero eso solo quedó en promesas, como todo en este pueblo”, se quejó.