¿Qué pasa si el Distrito vende sus acciones en la Sociedad Portuaria?

La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) se constituye como la plataforma para conectar al país con el mundo a través del comercio. Es, para muchos, el puerto más importante del Caribe Colombiano.

El 6 de julio de 2016, cuando atracó en uno de sus muelles el Brunella, un megabuque de 300 metros de eslora y con capacidad para transportar 114 mil toneladas, consolidaron a este puerto como la entrada clave para lograr mayores interconexiones a nivel marítimo y, de esta forma, sumar fortalezas a la economía colombiana.

Desde su creación en 1993, la organización SPRC fue conformada por varios accionistas, uno de estos el Distrito de Cartagena, con una participación distribuida en 275 mil acciones. No obstante, durante el gobierno del exalcalde Gabriel García Romero, dichas acciones fueron vendidas, argumentado que “la ciudad requería obras importantes”.

El Distrito hoy cuenta con una participación del 2,11% en la Sociedad Portuaria. De acuerdo con lo explicado por el alcalde Manolo Duque, se reciben $1.500 millones anuales por dividendos; dinero que no alcanza, según su postura, para megaobras en la ciudad. (Lea aquí:Acciones del Distrito en la Sociedad Portuaria serían vendidas)

“La Alcaldía tiene una participación del 2,11% dentro de la Sociedad Portuaria y al consultarle a expertos, lo que estimamos es que cada punto podría costar 10 millones de dólares, pero esperamos que con las expectativas de crecimiento sea mucho más dinero”, dijo Manolo a este medio.

En la audiencia pública del Concejo que se realizó en torno al proyecto de acuerdo, la secretaria de Planeación, Luz Helena Paternina, explicó en plenaria que “los dividendos anuales resultan insuficientes para invertir en megaproyectos como los que requiere la ciudad”.

Ese día, Paternina aseguró que los recursos que se prevé recibir por la venta de estas acciones serían invertidos en el Plan de Drenajes Pluviales, la Quinta Avenida de Manga y en el Eje I- Caño Juan Angola-El Cabrero.

El análisis

El Universal consultó con analistas los pros y los contras del proyecto de acuerdo. A continuación sus opiniones:

“Estas intenciones de los mandatarios, alcaldes, gobernadores y funcionarios de alto rango de vender participaciones para estabilizar las finanzas de un municipio, de una ciudad, como en el caso de Cartagena, es una conducta bastante habitual en Colombia. Por lo general no es acertada porque intentan solucionar un problema parcialmente con la venta de una inversión que es algo estructural, de largo plazo, que en muchas ocasiones son buenas inversiones, pero que a veces los mandatarios con su intención de tapar uno de los huecos que tienen, en términos de presupuesto, de finanzas, terminan tomando malas decisiones.

“En las cifras planteadas por la Administración, donde dicen que reciben dividendos cercanos por 1,5 millones de dólares, es decir, cerca de $1.500 millones al año, me llama la atención porque dicen que el valor patrimonial es cercano al 2,11%, pero que consideran que cada punto porcentual vale cerca de 10 millones de dólares, quizás esta cuenta no sea tan sensata, porque podría estar sobrevalorada”, expone Orlando Santiago Jácome, gerente y analista de Fénix Valor.

Para el exconcejal de Cartagena, David Múnera, vender las acciones implica una irresponsabilidad histórica y el Concejo debe oponerse a esta venta. “Cartagena no tiene fuentes de recursos. Las únicas fuentes de recursos son el predial y la industria y comercio. Es decir, este es un ente territorial alcabalero. Todas las empresas que teníamos las vendimos. Las otras fuentes de recursos que podemos tener y que teníamos fueron privatizadas. Y es la diferencia con Bogotá, Medellín o Cali, que tienen otras fuentes de recursos fuera de los impuestos porque ellos han mantenido sus empresas (...) Uno de los graves problemas que tuvimos y que será recordado por siempre en la historia, es que vendimos las acciones en la Sociedad Portuaria, una empresa que es una mina de oro y que hoy a los accionistas los tiene absolutamente llenos de dinero. Nos queda el 2,11% y el gobierno de Manolo quiere venderlas cuando debemos preocuparnos por cuidar estas fuentes de ingreso y generar otras”.

“Cuando alguien del sector público o del sector privado pretende enajenar unas acciones, lo primero que hay que ver es qué tan buenas son esas acciones, porque nadie sensato, que tenga unas acciones que se valoricen y que den buena rentabilidad, va a venderlas por venderlas. Cuando las acciones se venden en la bolsa o fuera de ellas es porque las acciones amenazan de pronto con degradarse, pero unas acciones tan apetitosas como las de la Sociedad Portuaria yo lo veo como un error. Habría que hacer una moderación sobre lo que pasará en el futuro, pero todas las señales muestran que esta empresa será cada vez mejor y tiene un período de vida útil. Por eso no estoy de acuerdo con la venta de estas acciones”, señala, por su parte, el exgobernador de Bolívar, Jorge Mendoza Diago.

Para Daniel Toro, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Tecnológica de Bolívar, lo primordial es conocer en qué serían invertidos estos recursos. “Desde el punto de vista económico, la venta no hay que catalogarla de buena o mala. Todo depende de para qué serían utilizados estos recursos. En principio cualquier venta de activos no es recomendable. Lo más recomendable, siempre que haya activos durables, es mantenerlos y más bien rentar de ellos. Uno puede que no tenga un dinero muy grande anualmente, pero a partir de eso, uno puede apalancar un préstamo y no necesario vender el activo productivo como tal.

“Yo resaltaría la necesidad de tener la claridad sobre en qué se van a invertir los recursos porque con tantas necesidades en el Distrito, estos se pueden tomar y terminen eventualmente no viéndose en nada”.

Archivado, pero con vida

El proyecto de Acuerdo fue archivado. Sin embargo, la secretaría de Planeación, Luz Helena Paternina, informó a este medio que el Distrito no descarta presentarlo más adelante.

Los concejales de Cartagena en la audiencia realizada el mes anterior, dejaron ver que el proyecto no era legal y exigieron a la Administración Distrital una serie de soportes, entre los que se destacan: informes de revisión fiscal realizados por la Contraloría Distrital, liquidación de utilidades, entre otros. (Lea aquí:Ponencia negará venta de acciones de Sociedad Portuaria de Cartagena)

El concejal David Dáger manifestó que el proyecto de Acuerdo no es legal puesto que “no existe un estudio o certificado que dé cuenta de las acciones que efectivamente tiene el Distrito en la Sociedad Portuaria, ni el valor de esa empresa para poder estimar el precio de las acciones con que cuenta el ente territorial”.