¿Qué pasa si no se aprueba el Fondo de Estabilización Tarifaria de Transcaribe?

Mucho se ha dicho sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) de Transcaribe, pero poco se ha hecho, el tiempo sigue corriendo y el proyecto aún no ha sido presentado ante el Concejo para su aprobación. Hace un mes se esperaba su debate.

El FET funcionará como una especie de ‘colchón’ para proteger la tarifa en caso de que, en algún momento, un alcalde decida no aumentar lo que pagan los usuarios con base en lo que cuesta operar el sistema. Existiendo el fondo no se vería afectada la sostenibilidad porque habría de dónde sacar los recursos para la diferencia entre lo que cuesta mover el sistema y lo que pagan los usuarios.

Pese a la importancia de su aprobación, la espera continúa, y al gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, le preocupan las implicaciones que tiene para el sistema estas demoras, que a la larga se traducen en un estancamiento.

No rodarán los buses represados

La entrada de nuevas rutas se ha visto afectada por la aprobación del FET.

Hace cuatro meses, en Patio Portal hay 62 vehículos (32 articulados duales y 30 busetones) que ya tienen los equipos de recaudo y los torniquetes, y entrarán para reforzar rutas como Variante e iniciar con la de Bosque. Además, en Pereira se están ensamblando 55 buses tipo padrón, que de no aprobarse el FET no podrán llegar a Cartagena.

“Scania nos pregunta por el FET, y yo pensé que estaban preocupados por la situación de Sotramac, y me dicen que no, que ellos tienen una entidad financiera francesa que los apalancó para este negocio con la condición del FET, entonces la vamos a ver muy maluco con ellos si no se aprueba”, dijo Ripoll.

Por la falta del fondo, Scania no ha entregado la potestad de los vehículos y por lo tanto no son propiedad de Sotramac, por lo que no pueden rodar. De aprobarse el fondo, la oferta subiría a casi un 50 % y el sistema entraría en fase 3.

Pendientes del Distrito con Transcaribe

El FET no es el único pendiente que tiene la Alcaldía de Cartagena con Transcaribe.

En 2017, el distrito debió entregar al sistema $27.810 millones y solo dieron $20.000 millones, es decir, quedaron pendientes $7.810 millones, que dentro de los estados financieros se reflejan como perdidas para el SITM.

Además, sigue esperando la aprobación de $20 mil millones para chatarrización, que hacen parte de los $28.644 millones que se deben entregar este año. Para el 2019 el monto es de $29.504.

“Si no se dan esos 20 mil millones van a traer consecuencias catastróficas para el sistema y para la ciudad, porque Transcaribe es tan operador como los otros dos que ya pusieron los recursos para chatarrizar, y ellos pueden decir que la tarifa técnica está alta porque todavía hay oferta del TPC, y es porque todavía nosotros no hemos puesto la plata para reducirla, entonces si ponen una demanda, la ganan porque hay unos compromisos”, puntualizó Ripoll.

Al consultar a la alcaldesa (e) Yolanda Wong sobre la presentación del FET en el Concejo, dijo que “para ese acuerdo se está haciendo la revisión por parte de la Oficina Jurídica de la Alcaldía para presentarlo el 1 de octubre”.

