¿Qué pasó con el centro de rehabilitación comunitario?

A pesar de tener un 98% de avance en sus obras desde junio de 2016, la Unidad Primaria de Atención (UPA) El Pozón, primer centro de rehabilitación comunitario para víctimas del conflicto, sigue sin prestar servicios a esta población.

Filadelfo Montero, líder comunitario, advirtió que las obras que comenzaron a construirse el 4 de marzo de 2015, bajo el gobierno de Dionisio Vélez Trujillo, están “listas” desde diciembre de ese año.

“Lo abrieron para que la comunidad viera cómo había quedado. Estaba listo para que el siguiente gobierno se lo entregara a la ESE Cartagena, ingresara el personal médico y lo pusieran en funcionamiento. Todavía no lo han hecho”, dijo Montero.

Anotó que “el Distrito no ha puesto voluntad para que funcione. El centro fue instalado en El Pozón porque aquí se asentaron bastantes víctimas del conflicto, personas desplazadas por la violencia. Hoy está cerrado, deteriorándose”.

Según Montero, una silletería enviada por la Alcaldía desapareció. “La recibimos, la guardamos en el centro y después se la llevaron. No se sabe para dónde. Ahora, hace como seis días quitaron el letrero que decía UPA El Pozón, Centro de Rehabilitación Comunitario. No se sabe quién ni para dónde. Dadis no sabe, la ESE tampoco. La pregunta es quién ordenó quitar el letrero si ya estaba listo”.

No tiene servicio de agua

Adriana Meza, directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), informó que “la UPA Pozón es un puesto de salud que está prácticamente en un 99%. No ha sido entregado porque la conexión al servicio de agua no se ha podido legalizar, puesto que hay un tema de legalización de predios”.

Explicó que “ese predio tiene englobados unos predios de particulares que necesitan ser desenglobados, por esta razón Aguas de Cartagena no ha podido conectar o tiene suspendido el servicio en la UPA Pozón, y obviamente ningún centro de salud puede ser entregado sin el suministro de agua”.

La funcionaria añadió que “esta situación está siendo seguida y revisada por todos los organismos competentes del Distrito de Cartagena. Una vez se solucione el desenglobe de los predios particulares, que están afectando la prestación del servicio de agua, la UPA será entregada”.