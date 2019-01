¿Qué se tuvo en cuenta para aumentar el pasaje de Transcaribe?

Toda una polémica se armó en la ciudad debido al aumento de $200 en la tarifa del usuario en Transcaribe. Comentarios a favor y en contra porque esta decisión sería “excesiva” para los usuarios, pasando de $2.300 a $2.500 por trayecto, lo que representa 400 pesos más (ida y vuelta), $2.400 semanal (contando el sábado) y $9.600 mensuales (cuatro semanas). A simple vista es un fuerte impacto para el bolsillo de los cartageneros, teniendo en cuenta que el auxilio de transporte subió $97.032 para los funcionarios y trabajadores particulares que devenguen hasta dos veces el salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, Transcaribe, con base en un estudio, propuso un aumento de $200 y el alcalde ad hoc, Dairo Kuhlmann Romero, firmó el Decreto 1479 del 31 de diciembre de 2018, atendiendo las recomendaciones del estudio técnico “informe sobre la proyección de la tarifa usuario del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transcaribe para el año 2019”. “Los contratos de concesión prevén como mecanismo de mitigación del riesgo tarifario una serie de elementos encaminados a mantener el equilibrio entre la tarifa usuario y la tarifa técnica del sistema”, se indica en la introducción del estudio. Estos mecanismos -sigue- a su vez deben garantizar la relación entre la sostenibilidad social del SITM y la rentabilidad del mismo, lo que significa que “no se puede afectar la tarifa al usuario elevando el valor de pasaje a tarifas poco costeables o no competentes, o mantenerla por debajo de la necesidad del sistema para el pago de los gastos operativos del mismo”. El decreto señala uno de los aspectos considerados en el estudio de recomendación de incremento de $200, el cual es que en 2018 hubo picos de la tarifa técnica que superaron la tarifa usuario de $2.600, entre enero y septiembre, que ahora cuentan con recursos suficientes para ello. “Sin embargo, la experiencia pronostica que ante el ingreso de las rutas pretroncales y alimentadoras restantes de la fase II, la diferencia se acorta e incluso se encuentran picos menos extendidos de la tarifa técnica por encima de la tarifa usuario, que pueden aumentar los recursos del fondo de contingencia”, se cita en el decreto. Pese a que la vigencia del decreto es desde el primero de enero de 2019, según el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll Durango, los $2.500 se estarían cobrando en los siguientes días, una vez Colcard actualice los dispositivos de recaudo. Es de anotar que la autosostenibilidad de Transcaribe indica que los recaudos que el sistema obtenga deben ser suficientes para los costos asociados a la prestación del servicio y los demás costos aprobados con cargo a los recursos del sistema. Es decir, para mejoramiento de infraestructura en patios o para desintegrar los buses del transporte público colectivo. Entonces, la tarifa técnica se obtiene al dividir la totalidad de pagos realizados a los distintos agentes del sistema: concesionario de patio, de recaudo, de operaciones, fiducia de desintegración, ente gestor y fiducia del sistema. Esta, además, incluye las variaciones en la demanda y en los insumos de los agentes, siendo la base para definir la tarifa usuario. De todas maneras, existe el fondo de contingencia que cubre de manera temporal las variaciones que generen el déficit de caja.

Detalles del estudio

Para calcular la tarifa usuario se estipuló una fórmula cuando se contrataron las concesiones y esta tiene varias consideraciones, entre las que están: proyección de ingreso de nuevas rutas pretroncales y alimentadoras para el 2018 con su respectivo plan de trabajo, las cuales entrarían paulatinamente, entre finales de 2018 y 2019; la proyección del índice de Precio al Consumidor (IPC) del Banco de la República a septiembre de 2018, que iba en 3,10 %. Asimismo, la proyección del salario mínimo legal mensual vigente en octubre, calculada en 814.445 pesos sin auxilio de transporte; la proyección del precio del combustible, de acuerdo al comportamiento del dólar; la revisión de la demanda del SITM; y los incrementos de validaciones en el sistema en distintas semanas por ingreso de rutas. El mismo estudio explica que “se aclara que las rutas pretroncales que se tienen en cuenta en la simulación financiera son la X102 Portal -Bosque-Centro y las rutas alimentadoras A101, A108, A110CA y la A110CH. Para el 2019 se tiene en cuenta la entrada de las rutas pretroncales X101 y X105”. Estas dos últimas corresponden a San José de Los Campanos-13 de Junio- Las Gaviotas- Centro; y la X105 Ciudadela 2000- avenida Crisanto Luque- Bocagrande. Con ambas implementadas, se completaría el 50 % de la operación estipulada por Transcaribe en la ciudad.

“TPC, al mismo precio”

Transcaribe recomienda también que se incremente la tarifa al usuario del Transporte Público Colectivo (TPC) en la misma proporción del sistema, para “conservar la competitividad entre los dos sistemas”. Se explica que el incremento al TPC o, parte de este, debe utilizarse para nutrir el Fondo de Estabilidad Tarifaria del Sistema Masivo o en su defecto para un Fondo de Desintegración que “puede servir de garantía para acelerar y finalizar el proceso de desintegración física de autobuses del TPC en la ciudad”. Dentro de la recomendación que hizo Transcaribe de aumento, consideraron la entrada de nuevas rutas troncales, pretroncales y alimentadoras que, al colocarse en servicio, generarían una disminución en la tarifa técnica de 2019, teniendo en cuenta la demanda considerada en el plan de operaciones oficial de Transcaribe. Esta recomendación también incluye que se revise y se le haga seguimiento a la tarifa técnica en el primer semestre de este año, para verificar la posibilidad de un incremento adicional este año. Pese a que no fue el único en aumentar $200, pues Barranquilla también lo hizo, sigue siendo el más costoso del país y sigue sin aplicar tarifas diferenciales. Preocupa la operación del sistema pues, según un informe de Cedetrabajo, Transcaribe debería estar movilizando 325 mil pasajeros diarios y las cifras de la gerencia de operación en 2018 dejan ver que se movilizaron 100 mil pasajeros diarios. “Esto significa que el sistema tiene un déficit de 252 mil pasajeros diarios que no usan el sistema”.

Tarifas de sistemas de transporte masivo en Colombia

Bogotá Transmilenio Troncal: $2.300. Zonal: $2.100

Barranquilla Transmetro $2.300 $2.400*

Barranquilla Transmetro $2.300 $2.400* (fines de semana)

Bucaramanga Metrolínea $2.450

Cartagena Transcaribe $2.500

Estudiantes

Los estudiantes exigieron no implementar la tarifa de $2.500 de Transcaribe, entre tanto no se realice un nuevo estudio técnico, e implementar tarifa diferencial estudiantil. La Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, ACREES Bolívar, dijo que no se ajusta a las realidades económicas de los más de 115 mil estudiantes de instituciones de educación superior de la ciudad. “Pedimos al alcalde que no aplique el aumento, nos perjudica”, expresó Luis López, integrante de ACREES.

PERSONERO

El personero de Cartagena, Williams Matson, dijo estar preocupado ante el anuncio de que el costo del pasaje en Transcaribe pasará de 2.300 a 2.500 pesos. “Hoy conocemos que se alista un incremento de la tarifa por encima del 8 %, lo que se aleja del aumento que el Gobierno nacional estableció para el salario mínimo”, expresó el representante del ministerio público. Matson afirmó que Transcaribe cumple una función social, en una ciudad donde los índices de pobreza son elevados y por lo tanto debe evitar caer en prácticas abusivas. También recordó que la Personería Distrital presentó un recurso de nulidad contra el decreto 1535 de 28 de diciembre del año anterior, que autorizó el alza del pasaje en Transcaribe.

CEDETRABAJO