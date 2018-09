¿Qué tan necesarios son los colectivos en Cartagena?

Para nadie es un secreto que el transporte en la ciudad no es excelente. La entrada en circulación de los buses articulados de Transcaribe ha servido para muchos sectores donde ni siquiera entraban busetas. Además, permite que las personas lleguen rápido, algunas veces, a sus destinos. Sin embargo, falta mucho para que Transcaribe sea el transporte “oficial” de los cartageneros. Al no llegar a todos los barrios, que se espera y ocurra, en diferentes sectores la comunidad tiene que tomar otro tipo de transporte que desde el Distrito han llamado “ilegales” por diferentes razones.

Uno de esos “ilegales” son los jeep, los famosos “recoge locos” que transitan en barrios como Paseo Bolívar, Torices, entre otros, los cuales son muy utilizados e incluso los conductores se atreven a decir que: “sacamos la gente de allá atrás y la dejamos cerca a su destino”. Para estos trabajadores, la entrada futura de Transcaribe a los barrios refleja un avance para la ciudad, sin embargo, consideran que deben darles opciones laborales para poder salir de circulación.

En El Universal optamos por hablar con algunos conductores de jeep para conocer un poco su manera de trabajar, y para saber hasta qué barrios llegan.

Son madrugadores

A las 6 de la mañana, Anuar José Padilla siempre se alista para salir de su casa en el barrio San Francisco y empezar a las 6: 30 a. m. a trabajar en su carro. El hombre, quien lleva 18 años manejando, cuenta que gracias a su oficio ha logrado sacar a su familia adelante y sin deberle nada a nadie.

“Manejar un jeep es una labor dura pero gracias a ello he podido progresar con los míos. Este medio es una bendición para muchas personas porque no hay más transporte. Somos necesarios por ahora debido a que no hay más”, expresó Anuar.

Un gran recorrido

El jueves 6 de septiembre, El Universal llegó a las 9:40 de la mañana a la bomba que está al frente del Castillo de San Felipe, para dialogar con Oswaldo Pérez Ávila, representante legal de los colectivos desde hace más de 10 años. Al encontrarnos, muy amablemente contó que desde el 2001 dejó de manejar y se dedicó a representar a sus compañeros.

“Prácticamente toda mi vida me dediqué a manejar. Antes de los jeep habían unas busetas que iban a Daniel Lemaitre, Paseo Bolívar, Torices, Guillermo Posada, el mercado y La Esperanza, y ese era el medio de transporte. Con el tiempo se vendieron las busetas y empezaron a aparecer los jeeps, ya que no había transporte y mucha gente necesitaba trabajar”, manifestó Pérez.

A las 10 de la mañana nos encontramos con Anuar, hablamos un rato y a las 10:15 a. m. salimos para dar un recorrido completo en los barrios donde trabajan estos famosos jeeps.

Cabe recordar que los colectivos andan por al menos 10 barrios de la ciudad que no cuentan con un sistema de transporte público integral: Paseo Bolívar, Canapote, Daniel Lemaitre, 7 de Agosto, San Francisco, San Bernardo, La María, La Esperanza, La Quinta, y El Toril.

Muy accesible

Antes de embarcarnos, se montó un joven el cual decía solo tener mil pesos para llegar a inmediaciones de Daniel Lemaitre. Al escuchar, Anuar dijo que no había problema y que se subiera.

“Acá se cobran mil o mil quinientos pesos el pasaje. Muchas veces la gente no tiene completo y se le acepta. Hay estudiantes de colegio que pagan hasta 200 o 300 pesos. Ningún otro medio de transporte lo va a aceptar. Uno lo hace, aunque es duro, porque sabe que la situación por estos barrios es difícil”, manifestó Padilla mientras manejaba.

Quieren oportunidades

A pesar que es un servicio bastante usado por gran parte de la comunidad, no es un servicio legalizado. Es por eso que los líderes quieren que en una nueva mesa de trabajo con el Distrito les den las ofertas laborales que tanto anhelan.

“No estamos pidiendo indemnización, nosotros estamos pidiendo al Distrito las alternativas que hay para nosotros, una oferta laboral para poder seguir dando el sustento para la casa. El miércoles de la otra semana hay otra reunión en el Concejo y ojalá se lleguen a acuerdos que desde hace años estamos esperando”, expresó don Oswaldo.