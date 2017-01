Quedan 18 mil cupos en los colegios públicos

No encontrar cupo en un colegio cercano y que su hijo comience clases a destiempo son los riesgos que corren los padres de familia que no tramiten pronto la matrícula de los menores a su cargo, pues en los colegios públicos quedan disponibles 18 mil cupos.

El último reporte del Sistema de Matrícula Estudiantil (Simat), realizado en la tarde del viernes pasado, indicó que hay 106 mil 724 alumnos matriculados de los 125 mil que espera atender el Distrito este año, en los 105 colegios públicos.

La Secretaría de Educación indicó que ya hay ocho colegios que no están ofertando cupos pues alcanzaron su capacidad máxima. Ellos son: Soledad Acosta de Samper, en el barrio El Socorro; Hermano Antonio Ramos de la Salle (Torices), María Auxiliadora (El Prado), La Milagrosa (Getsemaní), Promoción Social (El Socorro), Escuela Normal Superior de Cartagena (Nuevo Bosque), Las Gaviotas (Las Gaviotas) y Bertha Gedeón de Baladi (El Campestre).

“En las instituciones públicas hay prioridad de matrícula para los alumnos antiguos, a esos se les guarda el cupo y para los estudiantes que comienzan la vida escolar es más fácil el trámite”, explicó un vocero de la Administración Distrital y señaló que para transición hay 7 mil puestos.

Es preciso recordar que para legalizar la matrícula escolar solo se requiere del documento de identidad del menor (registro civil o tarjeta de identidad) y el certificado de promoción del año anterior. El trámite no tiene costo.

Supuesta discriminación

Gloria Valdiris Cadena, residente del barrio Colombiatón, denunció que su hijo de 13 años (próximo a cumplir 14) fue discriminado por ser muy alto, en una institución privada con la que el Distrito sostiene un convenio bajo la modalidad de matrícula contratada.

Según la madre de familia, el menor, que mide 1,75 metros, fue rechazado para ingresar a grado sexto solo por su estatura y que las directivas del colegios le dijeron que tenían el derecho de no admitirlo por tratarse de un colegio privado.

Ante este caso, la Secretaría de Educación explicó que el motivo por el que no admitieron al joven no fue su altura sino que no tiene la edad promedio para cursar sexto grado y que debería estar en octavo o noveno grado.

“Nos reunimos con la madre de familia y el menor y le explicamos la situación. Acordamos incluirlo en los programas de extraedad del Distrito para que el joven pueda acceder al servicio de educación, por lo que ya tienen su cupo asegurado en una institución cerca de su domicilio”, señaló Juan Carlos Urango, director de cobertura educativa.

Este caso demuestra la importancia de que los niños inicien su vida escolar a la edad que le corresponde (5 años) y no deserten del colegio durante el año lectivo.

¿Qué significa extraedad?

De acuerdo con el Ministerio de Educación, “la extraedad es el desfase entre la edad y el grado y ocurre cuando un niño o joven tiene dos o tres años más, por encima de la edad promedio, esperada para cursar un determinado grado. Lo anterior, teniendo como base que la Ley General de Educación ha planteado que la educación es obligatoria entre los 5 y 15 años de edad, de transición a noveno grado y que el grado de preescolar obligatorio (transición) lo cursan los niños entre 5 y 6 años de edad. Por ejemplo, un estudiante de segundo grado debe tener entre 7 y 8 años de edad, si tiene entre 10 o más años, es un estudiante en extraedad”.

Para combatir esta problemática, el Distrito dispone de aulas especiales de nivelación dentro de algunas instituciones educativas y de los Centros de Apoyo Escolar (CAE), operados por la Corporación Infancia y Desarrollo, en convenio con la alcaldía.

En esas aulas de aceleración y nivelación escolar se buscar alfabetizar a los niños y jóvenes con extraedad y fracaso escolar.