Quejas por demoras en consejos comunitarios

“La inoperancia de la Secretaría del Interior del Distrito es la culpable de la crisis que padecen los consejos comunitarios de los corregimientos de Cartagena”.

De esa manera se expresó el Delegado Nacional de Comunidades Negras para Bolívar, Henry Guizamano Vivas, quien explicó que la crisis viene desde diciembre del año pasado, cuando se presentaron dificultades en las elecciones de presidentes de consejos, lo cual generó unas impugnaciones, y el Distrito solo ha resuelto tres.

Como consecuencia, según Guizamano Vivas, los corregimientos no solo sufren ingobernabilidad sino que también se ha afectado su desarrollo, debido a que las comunidades tienen muchos proyectos aprobados que no se han ejecutado, porque carecen de representación legal y de juntas con las cuales intercambiar opiniones.

Algunos de esos proyectos van desde construcción de nuevos colegios e instalación de alcantarillados, hasta mercados campesinos y mejoramiento de vías.

“Lo más grave -expresó Guizamano- es que las becas condonables que dio el Icetex en mayo, se quedaron sin usar, porque los muchachos no tenían quién les firmara los certificados”.

El activista afro señaló que, a parte de lo anterior, la Secretaría del Interior ha registrado varias juntas en un solo corregimiento, lo que ha provocado enfrentamientos porque todas se creen autoridad.

Por todo esto, instauró una denuncia en la Procuraduría Provincial en contra de la Secretaría del Interior.

Fernando Niño Mendoza, secretario del Interior, respondió que la queja interpuesta en la Procuraduría Provincial es de vieja data y por la cual a su despacho se la han venido haciendo seguimientos, mediante los cuales se entregan informes mensuales respecto a los procedimientos en los procesos de cada corregimiento.

“Nosotros -detalló- nos seguimos por la Ley 1437, del Código Contencioso Administrativo, que tiene varias etapas, empezando por los descargos, siguiendo con la etapa de pruebas, alegatos y finalmente la decisión”.

Al respecto, explicó que en algunos corregimientos el proceso se ha demorado, porque cada etapa requiere un tiempo prudencial.

“Hay que esperar dos meses para presentar las impugnaciones. Después de esos dos meses es cuando se pueden abrir los procesos. Luego, se dan diez días para los descargos.

osteriormente, hay que agotar la etapa probatoria. Y deben hacerse publicaciones en prensa para que la gente presente las pruebas”, indicó el funcionario.

Agregó, además, que ya casi todos los procesos están en etapa de decisión, información que ya conoce la Procuraduría, de acuerdo con lo que explicó.

“El Ministerio del Interior dice que todo lo que hemos hecho hasta el momento es correcto. Entre los corregimientos que ya tienen su proceso definido está Tierrabaja, que es el de Henry Guizamano. Eso se logró hace más de dos meses”.

Añadió que, presuntamente, “la molestia de Guizamano consiste en que el proceso de Tierrabaja se demoró, porque nosotros les dijimos que tenían que repetir elecciones, ya que no habían llenado los requisitos correctamente. Pero él no presentó recurso de reposición ni apelación contra nuestra resolución. Y la mandamos al Ministerio del Interior, porque él dijo que estaba de acuerdo. Ahora está presionando para obtener unos contratos de prestación de servicios que no le podemos dar”.