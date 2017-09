Quejas por edificio en La Providencia

En la Diagonal 34 con 32, del barrio La Providencia, hay una polémica entre vecinos, que ya cumplió cuatro años.

Se trata de una edificación de esquina, que tenía permiso solo para dos pisos, pero, al parecer, sus constructores están pensando llevarla a cuatro.

La más afectada de las familias de esa calle es Zaida Segovia González, cuya visibilidad fue totalmente cerrada por la edificación, además de obstruida la ventilación.

Desde 2013, Segovia González intentó arreglar el problema por la vía del diálogo, pero Iván Castro García, dueño de la referida estructura, siempre se ha mostrado proclive a ese tipo de estrategias.

En consecuencia, González buscó la ayuda de la Alcaldía Local 3, en ese momento en manos de Pedro Buendía Elles, quien cerró la construcción en dos ocasiones, pero Castro García retiró los sellos.

Posteriormente, se dirigió a la Secretaría de Control Urbano del Distrito, a la Personería Distrital, a la inspección 13, del barrio El Recreo, a Curaduría Urbana, a Planeación Distrital y a la Fiscalía de Cartagena, pero el problema ha seguido, con el agravante de que algunas partes de la vivienda de la demandante tienen rotos y humedad, mientras que al baño del segundo piso le fue cerrada una abertura que tenía en una de sus paredes, a manera de respiradero.

“En la Alcaldía Local 3 --relató--, hace poco me dijeron que la documentación que llevé en 2013 se extravió; la inspectora de El Recreo me dijo que ese asunto no era de su competencia; la Personería mandó un oficio a la Alcaldía Local 3, pero no surtió efecto; en Planeación me dijeron que, como el caso ya estaba en manos de la Alcaldía 3, se les salía de las manos; y en la Fiscalía tampoco vi que hicieran algo cuando el dueño de la construcción intentó pegarme”.

El Universal se acercó a la construcción para hablar con el propietario, pero el edificio estaba solitario.

Héctor Anaya, secretario de Planeación Distrital, aseguró que su despacho está estudiando el sellamiento de la obra.

“Precisamente --acotó-- estoy estudiando el informe de lo que se encontró en la edificación y se trasladará a la Alcaldía Local 3, con copia a la inspección y a la Procuraduría, para que se tomen los correctivos pertinentes. Sabemos que la construcción no tiene licencia; y, lo que se le haya hecho fuera de la norma, debe demolerse”.