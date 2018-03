Quejas por estación de aguas residuales en La Boquilla

Residentes del sector El Campo, en el corregimiento La Boquilla, pidieron nuevamente que les eliminen una estación de bombeo de aguas residuales que, según ellos, los perjudica.

Cristina Gómez Burgos, la residente que lidera las quejas, puesto que la estación queda cerca de su terraza, manifestó que la estructura fue construida sin socializar con la comunidad.

“Desde que empezó a operar --agregó--, no hemos cesado de soportar los malos olores, tanto en el mediodía como en la noche”.

Aseguró también que ha hecho gestiones ante la empresa Aguas de Cartagena y la Alcaldía de Cartagena, para que se efectúe el traslado de la estación y se pague indemnización a las familias afectadas, “ya que, mediante evaluaciones de peritos, sabemos que nuestras casas están desvalorizadas en un 100%, a la vez que ya se han registrado alergias respiratorias en la comunidad”.

Acuacar informó que la ubicación de la estación responde a requerimientos técnicos cifrados en la topografía y cota del terreno, lo que fue precedido de los estudios, permisos y licencias correspondientes.

Según la empresa, las personas que se quejan de la estación, en varias ocasiones han impedido, por vías de hecho, la realización de los mantenimientos, lo que ha afectado a la comunidad en general.

Asimismo, aseguró que la estación no le causa ningún perjuicio particular a nadie, y sirve a la comunidad; y que, además, Acuacar es el operador del sistema, pero no su propietario, ya que todos los bienes y la infraestructura de los servicios de acueducto y alcantarillado pertenecen al Distrito de Cartagena.

La firma explicó que, por la función que cumplen, las estaciones coexisten con la comunidad en zonas residenciales, situación que es común en todo el mundo donde halla este tipo de elementos.

Tal coexistencia es conocida y avalada por las autoridades, a la hora del diseño y licenciamiento de los proyectos.

En Cartagena, detalló la compañía, hay más de 30 estaciones en barrios como Manga, Bocagrande, El Laguito, San Pedro, El Bosque, etc.