Quejas por malos olores entre Lo Amador y Pie de la Popa

El presidente de la Asociación de Juntas Comunales (Asojac) de la Localidad 1, José Ramírez, llamó la atención de las autoridades respecto a los malos olores que se perciben en la avenida Pedro de Heredia.

El activista cívico se refirió, específicamente, al tramo comprendido entre los barrios Pie de La Popa y Lo Amador, donde, al parecer, hay redes sanitarias o canales de la misma índole que no fueron bien diseñados para ocultar esos hedores.

“Todos los días --dijo Ramírez-- los residentes de ambos barrios deben soportar esos olores, lo mismo que las personas que pasan por ahí en buses o carros particulares, pero lo peor es que ninguna autoridad se pronuncia”.

Respecto a esto último, el dirigente comunal contó que hace siete años, cuando aún no era presidente de Asojac 1, se dirigió a Aguas de Cartagena para que verificara si la anomalía tenía que ver con las redes sanitarias, “y me dijeron que aplicarían unas técnicas que ocultan esos olores. Pero parece que no aplicaron nada, porque la molestia continúa campante”.

Asimismo, indicó que también se dirigió al EPA Cartagena, “donde me informaron que cuando ellos reciben ese tipo de quejas las remiten al Dadis, porque lo consideran un asunto de salud”.

Señaló Ramírez que en esa zona, además de inmuebles familiares, también hay restaurantes, supermercados y una clínica que no deberían desenvolverse en ese tipo de ambientes.

El Universal intentó obtener la opinión de las directivas del Dadis, pero nunca respondieron.

Por su parte, Acuacar explicó que Cartagena presenta una topografía plana y alta temperatura ambiental, además de que el alcantarillado aún opera por debajo de caudal de diseño, lo que configura una condición en la que se produce sulfuro de hidrógeno, un gas procedente de la descomposición de la materia orgánica responsable de los malos olores que se asocian con las aguas residuales.

Debe sumarse que hay locales del sector que tienen conexiones erradas del agua pluvial, al sistema de alcantarillado. Esto provoca que los gases del alcantarillado se cuelen por los imbornales de aguas lluvias. Para remediar la situación, se están construyendo dos sistemas de filtración en la estación de Transcaribe, de Lo Amador; y en la zona verde, frente a la bomba Texaco del Pie de La Popa.

Los sistemas constan, cada uno, de un filtro vertical convencional de carbón activado y un filtro biológico conformado por una batería de tuberías sanitarias de pared estructural de 10 y 12 pulgadas. De igual manera, se proyecta la instalación de 20 tapas herméticas y 22 filtros del tipo falso fondo en las cámaras de alcantarillado de los mencionados sectores.

Se supo que ya culminó la construcción de las cámaras en concreto y la instalación de los filtros verticales y su conexión al colector San Felipe, quedando por completar las tapas de las cámaras en concreto. Se ha instalado una tapa hermética y 12 filtros del tipo falso fondo.

Estas obras se aspira que culminen a finales del presente mes. Para concluir el proyecto, Acuacar coordina con Transcaribe la próxima intervención de un tramo de vía que corresponde al solobús, en un horario que no ocasione la interrupción de ese servicio; es decir, después de 10 de la noche.