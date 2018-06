¿Quién responde por las multas ambientales?

Por un poco más de dos años, el callejón de La Licorera en El Bosque ha sido foco de contaminación por la acumulación constante de residuos de todo tipo: ordinarios, reciclables, inservibles y escombros, entre otros. En promedio, diariamente se generan seis toneladas de residuos, según datos de la empresa recolectora del sector, Aseo Urbano de la Costa. Esto representa alrededor de 156 toneladas mensualmente. Las personas y empresarios arrojan las basuras en el sitio a cualquier hora y sin ningún tipo de control, generando malos olores y propagación de vectores. Este es uno de los puntos críticos de la ciudad.

Pese a varios llamados de atención de la empresa, ninguna entidad se hace cargo de cumplir el Decreto 1177 del 30 de julio de 2012, para aplicar sanciones pedagógicas y económicas para contaminadores del medio ambiente. Según la empresa, en varias oportunidades limpian el espacio, pero en poco tiempo se llena nuevamente de residuos. Esta semana, en una brigada de aseo pidieron a las autoridades competentes sancionar a quienes incumplen con la norma ambiental porque el actuar es reiterativo. También que la ciudadanía tenga más cultura y no arroje los desechos en ese espacio.

“Hicimos una brigada de aseo en este punto, donde todos los días se recoge la basura. Agradecemos a todas las entidades e instituciones que les correspondan, imponer sanciones, y a los cartageneros a tener una ciudad más limpia”, dijo un funcionario de Aseo Urbano de la Costa, durante la brigada de limpieza.

Sin embargo, ese llamado no ha tenido respuesta. La Secretaría del Interior no sanciona, pues desde que se implementó el Código de Policía, esto le compete a la autoridad policiva. La Policía asegura que se encarga de imponer los comparendos ambientales, más no de multarlos, sino que de esta tarea se encarga el Establecimiento Público Ambiental (EPA). Pero esta última entidad destaca que no es la encargada de las sanciones por residuos. En este vaivén, la ciudadanía continúa infringiendo la norma sin tener quién la sancione.

Más jornadas de sensibilización

La Policía Metropolitana de Cartagena señala que el sector se convirtió en punto crítico con la colocación de cuatro contenedores para arrojar residuos, porque las personas se acostumbraron a verlo como punto de recolección de basuras. Esto, sumado a la incultura ciudadana y los habitantes de calle, empeoraron la problemática porque cuando se llenaban los contenedores, dejaban las basuras en el suelo.

Por eso, la comandante del CAI de El Bosque pidió que se quitaran esos contenedores y se trabajara en jornadas de sensibilización para recuperar el callejón. Esto ocurrió hace cuatro semanas, aproximadamente. “Que se trabaje en aseo y campañas de sensibilización. A esta problemática se le suman los habitantes de calle, quienes duermen allí y nosotros como Policía no podemos llevarlos a ningún lado. El Distrito debe encargarse de esto”, dijo un vocero de la Policía.

El jueves en la mañana, El Universal fue hasta el sector y encontró que dos habitantes de calle viven en el callejón. Uno de ellos dormía en un colchón viejo y a su alrededor había desechos orgánicos; el otro tenía varios cartones, sillas, piedras y hasta la parte de un sanitario, como si de su casa se tratara.

Según la empresa de aseo, este sitio se ha recuperado en varias oportunidades con acciones de barrido, recolección y transporte; acompañado de actividades de sensibilización con comerciantes y usuarios, instalación de contenedores, cajas de recolección y capacitaciones sobre aprovechamiento de residuos sólidos.

Las jornadas de limpieza en la zona son diarias, en dos frecuencias: mañana y noche. Los operarios usan dos volquetas y un minicargador, que realizan dos viajes por frecuencia.

86 comparendos ambientales en el 2018

La Policía ha impuesto 57 comparendos por comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros, y por malas prácticas habitacionales en Cartagena, especificado en el artículo 111 del Código de Policía. A estos se le suman 29 por otras infracciones, que completan 86 comparendos ambientales.

La infracción ambiental más repetitiva es transportar escombros en medios no aptos o adecuados, con 18; le sigue arrojar basuras, llantas, residuos o escombros en el espacio público o en bienes de carácter público o privado, con 17. El tercer lugar, con 14 sanciones, lo ocupa el arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público, no acordados o autorizados por autoridad competente.

Solo dos anotaciones en el 2018 se han realizado por sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora del servicio o en sitio diferente al lugar de residencia o domicilio.

En los incumplimientos por preservación del agua, estipulado en el artículo 100, el más cometido es lavar bienes muebles en el espacio público, vía pública, ríos, canales y quebradas. Hay 15.

Otros puntos críticos son: callejón Califa, callejón Cárcel de Ternera, avenida del Lago, Transversal 54; avenida El Consulado y la zona de Contecar.

Los que intervienen

El Decreto 1177, que puso en funcionamiento el comparendo ambiental, señaló que en el proceso de concientizar o, en últimas, de imponer multas y sancionar intervendrían la Secretaría del Interior, Oficina de Servicios Públicos, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), el EPA, inspectores de policía y agentes de tránsito. Este comparendo implica dos tipos de sanciones: pedagógica y económica. La primera incluye cuatro horas de capacitación en temas relacionados con el medio ambiente; la segunda contempla multas que van desde medio salario mínimo mensual legal vigente ($390.621) hasta 10 salarios mensuales ($7.812.420), dependiendo de la cantidad de reincidencias