¿Quién responde por paciente venezolano con malformación en el cerebro?

Luego de 15 días de estancia en el Hospital Universitario del Caribe (HUC), Emisael Julio Baena, de 29 años, no ha recibido el tratamiento adecuado para la malformación arteriovenosa cerebral que padece.

Así lo denunció a este medio su médico tratante, el neurocirujano Rubén Sabogal Barrios, quien explicó que “él tiene una lesión neurológica que requiere una serie de estudios para definir el tratamiento, muy posiblemente es un tratamiento quirúrgico. Está en buenas condiciones neurológicas y desde el punto de vista sistémico orgánico está bien, pero la lesión neurológica vascular cerebral que tiene en cualquier momento puede romper y provocarle el fallecimiento. Es una emergencia relativa”.

Indicó que el problema de Julio Baena, quien es oriundo de Maracaibo (Venezuela), “es que por no ser colombiano, en este momento no tiene garantizado ningún tipo de aseguramiento para la atención en Colombia. No se ha podido avanzar en su tratamiento porque no sabemos quién es el responsable de su atención”.

El neurocirujano puntualizó que “hasta ahora únicamente hemos podido brindarle estancia hospitalaria y analgésicos. Además de la atención de enfermería y médica de todos los días. Desde el punto de vista humanitario le estamos ofreciendo respaldo, pero necesitamos formalizar cómo será el proceso de atención, establecer cómo va a ser la relación de pago, porque hay una responsabilidad ética, una responsabilidad económica y una responsabilidad social. Hay diferentes tipos de implicaciones en la atención del joven”.

Agregó que para realizar los estudios que definan el tratamiento más adecuado para el paciente en cuestión, “supuestamente el Dadis está al frente de la situación, pero eso tiene que quedar definido. El impasse es que no tenemos la confirmación de quién se va a hacer cargo del tratamiento, que es bastante costoso”.

HABLA EL DADIS

Adriana Meza Yepes, directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), dijo que a nombre de Emisael Julio Baena ya se autorizó una panangiografía que está en revisión.

Recalcó que el paciente llegó a Cartagena remitido del municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), pero antes habría pasado por los departamentos de Atlántico y Magdalena. “¿Por qué no lo recibieron?”, cuestionó.

Según el Dadis, son muchos los pacientes que están siendo remitidos a Cartagena porque es aquí donde se les atiende, no obstante, en esa acción, el Distrito gasta recursos destinados para la atención en salud de los cartageneros.

ES SOLDADOR

Emisael Julio Baena contó que llegó al país, más exactamente al municipio de Riohacha (La Guajira), hace un año y cuatro meses “en busca de un mejor futuro”.

A los 15 días de su arribo se le presentó una oportunidad laboral en el oficio de soldadura.

Recordó que estando en Maracaibo (Venezuela), “hace ocho años me dio un derrame cerebral. Me trataron, me puse bien y seguí con mi vida normal. Los neurocirujanos que me vieron me dijeron que tenían que hacerme una operación, pero costaba mucho dinero. En esa época, los hospitales atendían gratis, sin EPS y sin nada, pero los médicos pedían dinero por aparte y yo no tenía para darles”.

“Continué mi vida normal -repitió-. Lo único era que cuando no dormía bien o trabajaba demasiado me daban dolores de cabeza, tomaba reposo y seguía normal. Cuando me dio el derrame, los neurocirujanos me advirtieron que no podía trabajar en oficios fuertes, pero por la situación a uno le toca. Nunca pensé que me fuera a sentir mal otra vez”.

Pero la afección volvió. “A comienzos del mes pasado comenzó otra vez ese dolor y muy fuerte. Tomaba pastillas y no se me quitaba, por lo que me hospitalizaron. Ahí convulsioné, me hicieron un TAC, notaron que tenía algo raro y fue que me prestaron mayor atención”, dijo el joven.

Según él, de Riohacha lo remitieron a San Juan del Cesar por la falta de neurocirujanos, y de allí a otros departamentos, cuyos nombres no recuerda, hasta que llegó a Cartagena, donde está a la espera de atención oportuna.

¿QUÉ TIENE?

La malformación arteriovenosa cerebral es una conexión anormal entre las arterias y las venas en el cerebro, que por lo general se forma antes de nacer.

Se desconoce la causa de la malformación y los síntomas, que aproximadamente en la mitad de los pacientes son los de un accidente cerebrovascular (ruidos o zumbidos en el oído, dolor de cabeza, problemas para caminar y convulsiones), pueden presentarse a cualquier edad.