Quimioterapia, "único chance de vida" para joven de Magangué

Hace dos meses, por la inflamación de los ganglios linfáticos de su cuello, a José Calixto Berrio Mauren le practicaron una biopsia y le diagnosticaron linfoma de Hodgkin.

Danis Mauren Ramos, madre del joven de 18 años, dijo que el diagnóstico se lo hicieron en su natal Magangué. “Allá duró hospitalizado un mes y luego nos vinimos para el Hospital Universitario del Caribe, donde ya llevamos casi un mes también. Hace ocho días le hicieron una resonancia magnética y descubrieron que tiene ganglios linfáticos de gran tamaño en la cabeza. Pasa con dolor de cabeza y fiebre, pero no ha recibido tratamiento porque está a la deriva”.

Precisó que la atención médica de su hijo está desorientada porque “ahora no tiene carné de salud. Comfamiliar lo retiró porque hace dos meses cumplió 18 años y aparecía con tarjeta de identidad. Ya hice el cambio de documento pero ahora no lo quieren ingresar. La Secretaría de Salud Departamental me iba a ayudar y a la final no lo hizo porque me dio órdenes para el HUC y allí lo han atendido bien, pero no hay lo que él requiere. Mi hijo necesita quimioterapia urgente y está ahí, esperando”.

“Su único chance”

Johana Patiño, médico tratante de José en el HUC, recalcó que “necesitamos que sea remitido a un centro hemato-oncológico lo más pronto posible, porque en el hospital no tenemos las condiciones para brindarle ni un diagnóstico adecuado ni un tratamiento”.

Advirtió que “el tratamiento de quimioterapia es su único chance de vida, porque el linfoma está avanzando, ya comprometió el sistema nervioso central. Necesita urgente un estudio de inmunohistoquímica para caracterizar el linfoma y brindarle un tratamiento adecuado. Si no se hace en la brevedad va a tener complicaciones, incluso puede fallecer”.

Atención, en trámite

Consultada por El Universal, Nacha Newball, directora de prestación de servicios de la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar, informó que “emitimos las órdenes para que lo atendieran hace varios días, pero ayer (miércoles) nos informaron que las devolvieron porque el Hospital Universitario no tiene habilitados los servicios requeridos por el paciente”.

Señaló que en la tarde de ayer, un funcionario de la Superintendencia Nacional de Salud se acercó a Comfamiliar “para reactivar la afiliación del paciente, garantizarle los servicios y velar por su derecho a la vida y seguridad social. Estamos en el trámite administrativo de la afiliación del paciente para poder lograr que se atienda”.

“También -añadió la funcionaria- estamos haciendo las gestiones pertinentes para ampliar la red de prestadores de servicios, ya que nuestro prestador en el departamento es el Hospital Universitario. No tenemos red privada disponible”.

Este medio también consultó a Comfamiliar sobre el caso y no se obtuvo respuesta.