Quince viviendas están en riesgo en San Bernardo de Asís

Doña María Coas Blanquicett no sale al patio de su casa desde hace varios meses. La razón salta a la vista, pues este espacio desapareció y se convirtió en un enorme barranco que amenaza con dejarla sin vivienda. Así como la de ella hay unas 15 casas en la misma condición, en el sector Blanquicett, del barrio San Bernardo de Asís, muy cerca del colegio Pies Descalzos.

“Lo que más me preocupa es que la casa se me caiga. Estoy pidiéndole a Dios que las próximas lluvias no sean tan fuertes, porque quién sabe qué irá a suceder aquí”, explica mientras señala las enormes grietas que tiene su vivienda.

Lo que también mantiene en completa zozobra a la familia Mercado Blanquicett es que los niños que habitan en esta casa muchas veces deben salir al patio “y tengo que estar muy pendiente de ellos por que no me puedo descuidar. El vecino que vive abajo, después de las lluvias debe contratar camiones para que se lleven la gran cantidad de tierra que cae sobre su casa”.

Una de las líderes del barrio, Teresa Blanquicett, explicó que la comunidad ha venido exigiendo unos muros de contención que desde más de 10 años le han prometido para acabar con la problemática y todavía es la hora y no se ven acciones.

“Están esperando que haya una desgracia para entonces hablar de reubicación. El año pasado vinieron de la Alcaldía y el compromiso fue hacer los muros de contención, pues la comunidad no quiere que se les reubique. Las obras sí se pueden realizar”, indicó la mujer.

La comunidad pide que se haga una nueva visita y se socialice el proyecto que la Alcaldía tiene pensado porque aún no lo conoce con exactitud.