Ratifican fallo que suspende obras en el proyecto Aquarela

El secretario del Interior de Cartagena, José Carlos Puello Rubio, ratificó ayer en segunda instancia el fallo proferido el pasado nueve de octubre por la inspectora de la Unidad Comunera 2, Paola Serna Tobías, quien resolvió durante una audiencia policiva mantener suspendida la construcción del proyecto de viviendas de interés social (VIS) Aquarela, por violar las normas urbanísticas y se levanta en cercanías al Castillo de San Felipe; restituir 619,59 metros cuadrados correspondientes a la zona de antejardín del proyecto que son considerados espacio público y una multa de $156 millones a los constructores por esta falta.

Esta determinación la tomó el funcionario luego de encabezar la audiencia de resolución de recurso de apelación instaurado por David Garzón Gómez, apoderado de la Promotora Calle 47, dueños del proyecto VIS.

Dentro de los argumentos de Puello Rubio está que el apoderado del presunto infractor manifestó tanto en su recurso de reposición como en la sustentación del recurso de apelación que el proyecto cumple con lo dispuesto en las licencias de construcción, sin embargo, el funcionario precisó que no puede el suscrito desconocer el concepto de espacio público y sus elementos constitutivos.

Por lo anterior, dijo que no era dable para la inspectora de Policía así como para él manifestar que los constructores se ajustan a lo ordenado en las licencias en términos de aislamiento si no se contemplaron las medidas de espacio público, pues no se pueden determinar los aislamientos desde el sardinel, teniendo en cuenta que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena, establece el perfil de la vía y traza unas franjas de uso público como lo son la calzada, zona verde y andén, razón por la cual los aislamientos aprobados de cinco metros por la carrera 17 y por la calle 35, que borden al proyecto, se deben tomar después del andén.

Periferia Histórica

El secretario del Interior estableció que la defensa no tuvo en cuenta un aspecto clave en la definición de periferia histórica y que es el incluir al barrio Torices, en el que se construye el proyecto Aquarela, esta área.

Resaltó que según la Secretaría de Planeación todos los ejes visuales comprendidos sobre la ciudad desde un punto situado en la cima del cerro de La Popa hacia la ciudad de Cartagena en un giro de 360 grados son considerados periferia histórica.

“(...) Desde un punto situado en la laguna de El Cabrero, frente al punto donde comienza el barrio de Marbella, se contempla el siguiente paisaje a proteger: las orillas opuestas de la laguna de El Cabrero, en las áreas denominadas Torices, Papayal y Chambacú; el puente de Chambacú, el Baluarte de San Martín, el tramo de muralla entre San Pedro Mártir y el baluarte de San Lucas, incluyendo la Puerta de Paz y Concordia, el parque Apolo, la Ermita de El Cabrero y la orilla de este mismo barrio”, citó el secretario relacionado al documento de soporte técnico del POT.

Adición al fallo

Tras conocerse la decisión del secretario en segunda instancia, el apoderado de Aquarela solicitó una adición al fallo.

Dijo que dentro del recurso de apelación se formuló el reproche contra el numeral séptimo de la decisión del nueve de octubre por parte de la Inspección de Policía, que expresa que en virtud de lo dispuesto por el parágrafo segundo del artículo 172 del Código de Policía y Convivencia Ciudadana, “cuando las autoridades policiales impongan una medida correctiva deberán informar a la Policía Nacional para que proceda a su registro en una base de datos de orden nacional y acceso público” y que “se deberá informar a la Policía para que se hiciera registro al infractor en diligencia”, punto que se habría vulnerado ya que ignora el principio básico por el que una persona jurídica es diferente a una natural.

Según el representante de Aquarela esa solicitud quedó insoluta y tras lo expuesto el Ministerio Público manifestó que consideraba procedente y que se corrigiera este punto desde la primera instancia. El secretario del Interior accedió a este requerimiento.