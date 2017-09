Reacciones en redes tras la visita del papa Francisco

La visita del papa Francisco marcó la vida de miles de colombianos y cartageneros, quienes recibieron los mensajes del sumo pontífice en Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, con amor y esperanza.

En Cartagena, la maratónica jornada no dejó accidentes, ni homicidios, ni ningún hecho que afectará el orden público. Todo transcurrió dentro de las medidas establecidas.

Por ello, diferentes funcionarios y entidades del Distrito y el país reaccionaron en sus redes sociales, agradeciendo a Francisco su visita y a las diferentes personas que participaron en esta jornada.

El alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, en su cuenta de Twitter agredeció al papa su visita este domingo a La Heroica, además manifestó que la ciudad se comportó a la altura.

En otros mensajes, el mandatarario local también exaltó la labor de Zully Salazar, presidenta de Corpoturismo y gerente designada por la Alcaldía para la organización de la visita papal, el hacer de Cartagena el sitio preciso para el último día de su santidad en Colombia.

A la Armada Nacional y a la Policía Nacional les reconoció la labor realizada durante la visita de Francisco y finalmente agradeció a Datt y a la Policía Metropolitana de Cartagena la exitosa evacuación y movilización de las personas en las diferentes actividades del máximo jerarca de la iglesia católica en la ciudad.

Por su parte, Zully Salazar le dio las gracias al papa elegir Cartagena en su Viaje de Esperanza por Colombia y afirmó que su visita le ha hecho bien a todos los cartageneros.

La funcionaria también agredeció a todos los cartageneros acoger y recibir con tanta fe y esperenza la bendición del papa.

Adriana Meza, directora del Dadis, manifestó que en cuanto a salud la ciudad estuvo a la altura. "Cartagena le cumplió al Papa. Desde la primera hora se atendieron todas las contingencias en el recorrido de su santidad donde se contó con 31 puestos móviles, 4 puestos fijos, 14 ambulancias; la comitiva papal tuvo a su disposición 3 ambulancias para el Papa y una para la comitiva, además de tener la reserva de sangre de Bergoglio", precisó.

También agradeció al papa su visita. " Gracias Francisco por avivar el fuego de Dios en los corazones y por reafirmar la llama de la esperanza que nos motiva a seguir trabajando por Cartagena".

Por su parte, Fernando Niño, secretario del Interior, manifestó que todo los eventos que realizó el sumo pontífice en la ciudad, transcurrieron con normalidad; sin riñas.

En su cuenta de Twitter agradeció el buen comportamiento de los asistentes e invitados especiales.

El presidente Juan Manuel Santos también se unió a las reacciones en redes sociales, en cuenta de Twitter afirmó que en su última audiencia privada con el pontífice le agradecio porque hoy Colombia es un mejor país después de su visita.

Prometí a @pontifex_es no cesar en la construcción de una paz estable y duradera. Le pedí que no nos abandone y nos lleve en sus oraciones. pic.twitter.com/iUGBo4QdcO

Finalmente, el papa Francisco también calificó como una bendición conocer a tantas personas en Colombia.

Queridos hermanos colombianos, muchas gracias. He conocido a tantas personas que me han tocado el corazón. Ustedes me han hecho mucho bien.

— Papa Francisco (@Pontifex_es) 11 de septiembre de 2017