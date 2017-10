"Manolo no va, se va": realizan plantón para exigir la renuncia de Duque

"Cartagena vive una interinidad e ingobernabilidad que nos está perjudicando y debe acabar", con esta premisa, un grupo de 50 cartageneros se plantan desde las 4 de la tarde en la Plaza de la Paz para, en el Centro Histórico, para exigir la renuncia del alcalde suspendido Manuel Vicente Duque. (Lea aquí: Ciudadanos alistan plantón para exigir la renuncia del alcalde Duque)

El mandatario se encuentra recluido desde el pasado 2 de septiembre en la cárcel para funcionarios en Sabanalarga (Atlántico), por presuntamente hacer parte de una red de corrupción en Cartagena y ser acusado de los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias de servidor público y cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo sucesivo. (Lea aquí: Manuel Vicente Duque y Jorge Useche ya están en la cárcel de Sabanalarga)

Paola Pinaeta, vocera de la inciativa indicó que “Aquí no se trata de decir los que están a favor o lo que están en contra del uno o del otro, sino de pensar en Cartagena. Si al alcalde no se le resuelve su situación jurídica consideramos que debe dar un paso al costado. El Alcalde (e) no puede tomar decisiones de fondo para resolver los problemas estructurales de la ciudad”, sostuvo Pianeta.

La vocera agregó que varios sectores en más de una ocasión le han solicitado a Duque dar un "paso al costado", pero faltaba el sector ciudadano, por ello convocaron por redes sociales a esta manifestación.

"Faltaba la gente diciéndole al alcalde si usted quiere a Cartagena, lo mejor es que usted renuncie, tengamos nuevas elecciones y permita que llegue un mandatario electo por nosotros, no una persona impuesta desde de Presidencia, para cuidar los intereses de los congresistas y de la misma clase política que ha gobernado siempre a Cartagena", indicó Pianeta.

Al plantón se unieron diferentes dirigentes gremiales, políticos, sociales y sindicales, entre esos el exconcejal David Múnera Cabadía, presidente del Polo Democrático en Bolívar, este indicó que se vincula a esta iniciativa ciudadana porque le duele Cartagena y por ello exige la renuncia de Manolo.

"Llevamos dos meses con un alcalde encarcelado, dos meses con un alcalde encargado, la ciudad está en una crisis muy profunda, Cartagena está paralizada. Por ello compartimos la preocupación de los sectores económicos, la necesidad que Duque renuncie, porque necesitamos un alcalde en propiedad. ¿Qué política pública se puede desarrollar con un alcalde interino, necesitamos un alcalde en propiedad como la Constitución nos da el derecho", precisó Múnera.

No tiene pensado renunciar

Este miércoles Juan Carlos Cabarcas, abogado defensor de Manolo Duque, en diálogo con ElUniversal.com.co descartó que Duque Vásquez tenga pensado renunciar.

“Yo no creo que él haya pensado eso. Yo he hablado con él sobre ese tema y es muy probable que en estos días él me dé una opinión sobre eso, pero él no ha tomado ninguna decisión”, dijo Cabarcas.

El litigante rechazó los “rumores” en los corrillos políticos sobre una posible decisión del mandatario.“No sé quién pudo haber dicho eso. Sé que en la ciudad hay muchos grupos que han solicitado su renuncia pero él no ha tomado una decisión”, puntualizó. (Lea aquí: Abogado: “Manolo Duque no tiene pensado renunciar")