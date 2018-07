Rebusque, el arte de los venezolanos que viven en Cartagena

De una caja de mentas que compra por $4.000 en el mercado de Bazurto, Loreglen Lucía González Barreto gana $8.000. “Cada menta la venta a $1.000 y la caja trae 12 mentas”, explica la mujer de 28 años, oriunda de Maracaibo (Venezuela).

A ese tipo de ventas se le considera un rebusque, término definido por el diccionario de la Real Academia Española (RAE) como la “solución ocasional e ingeniosa con que se resuelve una dificultad”.

Lo que Loreglen intenta hacer cada día, con el dinero que obtiene de cada menta vendida en el Centro Histórico, es sobrevivir en una ciudad a la que tuvo que migrar por la crisis económica que está azotando a su país, sin embargo, “no hago mucho con eso”, asegura.

Explica que “ganarme $30.000 diarios o más es difícil. Cuando llegué a Cartagena los hacía rápido, pero ahora me cuesta un mundo por la cantidad de venezolanos que hay vendiendo dulces. A veces me tardo hasta tres horas vendiendo una caja de menta, y con lo que gano debo pagar comida, arriendo, servicios, y algunas veces me cobran el pasaje de Turbaco (donde reside) a Cartagena (o viceversa)”.

La vendedora precisó que “pagamos $600.000 en arriendo. Vivimos seis adultos y dos niños, pero los pagamos entre cinco adultos, cada uno sale a $120.000, porque vivimos con la mujer de un primo que está embarazada, ella no produce. Si viene un recibo en $20.000 lo pagamos entre cinco, todo entre cinco”.

Reconoce que “Colombia ha sido de gran ayuda, podría decir que de un millón de personas a las que hasta ahorita les he pedido la mano, solo como el 10 % me ha rechazado o dicho que alguna vez lo trataron mal en Venezuela”. Pero, como dice el refrán, “no hay cama pa’ tanta gente”. “Somos tantos venezolanos en Cartagena, que ya es difícil que la gente ayude. Yo siempre me colocaba en la entrada del Centro, donde la gente se baja de los buses, por los lados de la India Catalina, pero esto se llenó de tantos de nosotros que es impresionante, volteas y tienes a dos o tres a los lados.

“Además, si tú me ves en la esquina de tu trabajo, un día me ayudas; al otro, quizá también, pero al mes piensas: “Esta se acostumbró a estar ahí y a no trabajar”, lo que la gente no sabe es que donde he ido a buscar trabajo me dicen: “Si no tienes el permiso de permanencia no te lo puedo dar”.

Ante la aglomeración de venezolanos en la ciudad, Loreglen ya definió otra forma de rebusque. “Voy a vender jugos de naranja en Turbaco, en un sitio prestado. Le pregunté a paisanos y veo que el jugo es un rebusque redondo porque vendes el chiquito a $500 o a $1.000, si vendo 30 aseguro $30.000. La inversión será más, pero la gente me va a comprar el jugo con hielo, primero, por ayudarme; segundo, por necesidad, porque cuando están haciendo compras o caminado les dará sed. El confite es algo que la gente tiene que decir: “Lo voy a hacer de corazón, porque quiero ayudar”.

La inversión

Para hacer posible su nuevo rebusque, Loreglen y sus familiares reunieron dinero. “Hace dos días destapamos la alcancía y compramos el exprimidor de naranjas, nos costó $53.000. El recipiente donde voy a colocar el hielo me vale $18.500, la jarra $5.600, la mesa plástica $38.000, y el saco de naranjas me dijeron que está de $30.000 a $45.000 en el mercado, depende del tamaño y de lo jugosa que esté”.

Ella espera que vender naranjas le ayude a seguir sobreviviendo con los suyos fuera de su país.

Empezó con un termo

“Porque no tenía más nada que hacer y los caramelos los vendían muchas personas juntas”, Jesús Arcángel Evies Rojas, proveniente de Barquisimeto, comenzó a vender tintos en el cordón amurallado.

“Llegué al Centro y varios colombianos que estaban vendiendo tinto me dijeron: “vamos y te decimos dónde cargamos los tintos”. El termo me salió en $20.000, tenía algo de dinero que gané vendiendo fritos con una señora que me recogió después de llegar y dormir en la Terminal; fui a una maderera y me vendieron el cuadrante en $15.000; fui reuniendo y compré otro termo”, dice el hombre de 38 años, quien hace un año migró a la ciudad en compañía de su pareja. En Venezuela quedaron sus dos hijos, de 7 y 3 años.

Sobre cuánto invierte y cuánto gana en su rebusque, precisa que “invierto $1.500 en llenar de tinto el termo. De esos $1.500 se le hacen $5.000 a cada termo. Son 16 tintos por termo. En un día bueno vendo tres, cuatro termos. Cuando el día es malo, en todo el día puedo vender $8.000, $5.000. Pero para desayunar, almorzar y cenar, mi esposa y yo gastamos de $10.000 a $15.000, tengo que guardar $300.000 para el arriendo y enviar dinero a nuestros niños; no es tanto dinero, pero es difícil conseguirlo porque somos venezolanos”, recalca Jesús.

Limpiavidrios por turno

De Maracaibo a Cartagena también migró Alí Gómez; solo, sin familia. Él es un joven de 20 años que desde hace dos meses limpia los vidrios de busetas, taxis y vehículos particulares que transitan por Ceballos. Se ubica en el semáforo al lado de la Olímpica, pero no está solo, lo acompañan otros 9 limpiavidrios. “Aquí somos 10. Trabajamos cinco, de 7 a. m. a 3 p. m.; y cinco, de 3 p. m. a 8 a. m.”, dice.

Cuenta cómo se inició en el arte del rebusque, que comparte con varios compatriotas. “Comencé vendiendo Bonice, después me instalé en el semáforo a limpiar vidrios porque me encontré con amigos que conocí en Venezuela y me dieron la oportunidad de entrar a limpiar vidrios con ellos. Con el limpiavidrios que me prestó un amigo comencé a trabajar hasta que pude comprar uno. Cuesta $30.000”. Sobre los elementos de trabajo faltantes, menciona que “el agua nos la regalan en el CAI de Ceballos, los pañuelos los venden en las ferreterías en $500, el pote de jabón cuesta $2.100, lo compramos entre todos y nos dura tres o cuatro días. El envase de gaseosa donde tenemos el agua de jabón lo reciclamos”.

Alí dice que, como limpiavidrios “gano de $15.000 a $20.000”, y “por el momento”, con ese rebusque, está bien en la ciudad. “En la comida trato de ahorrar lo que más puedo, gasto entre desayuno, almuerzo y cena $7.000 u $8000. Pago de arriendo cinco mil pesos diarios, incluye los servicios”.

“Comían o hacían la fila en el censo”

Para Álvaro Vegas, director de la fundación Un Solo Pueblo, que defiende los Derechos Humanos de venezolanos, colombo venezolanos y retornados de Venezuela; los rebusques de esta población son ocasionales. Por ello, ni en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) se pudo determinar su alcance. “Los venezolanos invierten, primero, en dulces. Después pueden saltar a limpiar vidrios y si tienen un poquito más de capital se compran una chacita y termos para vender tintos, por eso no hay forma de determinar cuántos trabajan en qué”. Advierte que muchos se quedaron por fuera del RAMV. “Para nosotros la cifra de censados (2.900 en Cartagena) es la mitad, los que están en la economía informal no podían sacrificar el tiempo, porque o comían o hacían la fila para el censo”.