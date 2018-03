Reclaman a la Concesión Costera traslado de EBAR

Los residentes del sector Cielo Mar, en la Zona Norte, aseguran no tener claridad sobre las obras que adelanta la Concesión Costera en esa zona de la calzada Cartagena - Barranquilla y presumen que se podrían hacer trabajos no autorizados y no se harían otros obligatorios.

Señalan que la concesión estaría evitando trasladar una Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) en el margen derecho, en el sentido Cartagena - Barranquilla, y que es precisamente eso lo que tiene atrasados los trabajos de la nueva vía.

Según los denunciantes, entre ellos quienes debieron desalojar del espacio público varios de sus negocios para la construcción de la doble calzada, como consecuencia de evitar el traslado de la EBAR se modificaron los planos y esto no habría sido aprobado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

“Vieron que es muy costoso el traslado de la EBAR y quieren ahorrarse esa plata por eso hicieron un nuevo diseño para que la vía no pase por la estación de bombeo que, a pesar de que es de Aguas de Cartagena, le corresponde a ellos trasladarla”, indicó Alberto Romero, representante de los vecinos que se dicen afectados.

Romero también es el dueño del predio de la comercializadora Barbastusca, uno de los que la Concesión Costera indica que debe desalojar el Distrito del espacio público porque ocupa parte del terreno necesario para los trabajos de la doble calzada.

“Mañana (hoy) van a hacer una diligencia de restitución de 18 metros del predio, pero junto a mi abogado demostraré que no hay nada que restituir, al contrario, nos deben dar dos metros más hacia la vía, eso es lo que indica la carta catastral en Agustín Codazzi”.

“Estamos esperando la restitución”

Miguel Acosta, gerente de la Concesión Costera, indicó “que estamos a la espera de que la Alcaldía restituya esos predios, no se nos han entregado por eso no puedo decir a ciencia cierta que se hará con la EBAR porque una vez tengamos el terreno debemos entrar en conversaciones con las empresas de servicios públicos y con la ANI para establecer un cronograma de acción. Esperamos que la Alcaldía cumpla con estos procesos jurídicos”.

El Universal intentó comunicarse con el alcalde de la Localidad 2, Gregorio Rico, a cargo de la restitución de los predios, pero al cierre de la edición no se obtuvo respuesta.