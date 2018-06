Recolección de basuras en Cartagena, en el ojo de la Procuraduría

Se ha vuelto costumbre escuchar las quejas de los cartageneros sobre las basuras acumuladas en varios sectores de sus barrios a esperas que los operarios; Aseo Urbano y Promoambiental Caribe (Pacaribe), realicen la recolección de los desechos sólidos que son sacados a diario.

Por ello, la Procuraduría General de la Nación le exigió a la Alcaldía y a las empresas recolectoras de basuras la adopción inmediata de campañas, procesos y procedimientos que permitan ejercer un control estricto sobre la disposición de esos elementos.

"La medida se adopta dentro de una acción preventiva adelantada por la Procuraduría Provincial de Cartagena, luego de detectar la inadecuada disposición de escombros y basuras que están afectando las rondas de los cuerpos de agua, así como las instituciones de salud y educativas cercanas a los puntos de recolección", afirmó la Procuraduría.

El ministerio público evidenció, luego de un seguimiento, que la recolección de basuras en Cartagena no se realiza de manera adecuada por parte de los prestadores del servicio.

Además de ello, la Procuraduría solicitó un informe a los prestadores del servicio donde especifiquen la frecuencia y mecanismos de recolección urbana, los puntos de acopio establecidos, los mecanismos de recolección en los puntos de acopio y los programas de sensibilización dirigidos a las comunidades.

¿Qué dice Pacaribe y Aseo Urbano?

ElUniversal.com.co se comunicó con los operadores de aseo en Cartagena y estos nos explicaron a qué se debe algunas dificultades en la recolección de basuras y cómo es su mecanismo de trabajo.

Las empresas Aseo Urbano de la Costa y Pacaribe sostuvieron que dentro de su planes operativos se han detectado ciertos puntos críticos en la ciudad, donde el volumen de residuos es indiscriminado. Sin embargo, trabajan para su recuperación.

Los operadores de aseo destacaron tres dificultades en la recolección de basuras: uno, la manipulación de los residuos por personas ajenas del servicio, entre ellos los habitantes de calles, pues estos sacan los residuos de las bolsas y las dejan tiradas en el suelo. Dos, el mal parqueo de vehículos por parte de la ciudadanía, que imposibilita en ocasiones el paso de los camiones recolectores, lo que retrasa las operaciones. Y tres, la falta de sanciones por parte de las autoridades ambientales competentes y los diferentes entes de control a las personas o empresas que violan el Decreto 1177 del 30 de julio de 2012, y contaminan el medio ambiente. (Lea aquí: ¿Quién responde por las multas ambientales?)

Óscar Osorio Avendaño, gerente de Gestión Social de Pacaribe, afirmó que la poda de árboles es una de las falencias que tiene el servicio, pues la ciudad no cuenta con el catastro del arbolado incluido en el perejil, lo que impide intervenirlo.

Por su parte, Aseo Urbano indicó que uno de los factores en el volumen alto de escombros obedece a la construcción ilegal en la ciudad y a la entrega por parte de los generadores a personas no autorizadas para el transporte y su disposición final, como los carro muleros, que depositan los residuos en las diferentes avenidas, calles y puntos críticos de la ciudad.

Finalmente, Aseo Urbano y Pacaribe afirmaron que sí realizan talleres educativos con el fin de generar un cambio en el comportamiento de los ciudadanos al momento de depositar sus residuos.

Aseo Urbano

* La empresa Aseo Urbano de la Costa presta el servicio público de aseo en el 46% de cobertura en la zona continental de Cartagena y el 100% de la zona Insular, atendiendo a un total de 134.582 usuarios correspondiente a 200 barrios.

* Se encarga de los componentes de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, recolección y transporte de residuos sólidos hasta el sitio de disposición final.

* Los horarios establecidos para la recolección y transporte de los residuos son 6:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. y 6:00 a.m. hasta las 2:00 a.m. y las dos frecuencias lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábados.

* La maquinaria usada para este proceso son compactadores de 16 y 25 yardas, camiones con sistema amplirol, volquetas doble troque, volquetas 4 X 4, chivas, camión tipo NPR, camioneta 4 X 4, minicargadores, cajas metálicas para almacenamiento de residuos compactables y para poda de árboles chipeadora.

Pacaribe

* La empresa Pacaribe S.A. E.S.P presta el servicio de recolección, transporte y disposición final de todos aquellos residuos sólidos que por su naturaleza, composición, tamaño y volumen, no puedan ser manejados o tratados como residuos compactables y por la misma razón se les da un tratamiento especial.

* Los horarios establecidos para la recolección es de 6:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., de 2:00 p.m. hasta las 10 p.m., 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. y de 6:00 p.m hasta las 2:00 a.m.. En las frecuencias de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.

* El prestador de aseo cuenta con contenedores de 100 litros, cestas de 50 litros y 20 litros, 25 compactadores, 11 volquetas, 3 camiones con sistema amplirol, 2 miniexcavadoras y 2 retroexcavadoras.