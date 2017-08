Recorte de OPS: ya han suspendido más de 200 en el IDER

El alcalde encargado, Sergio Londoño Zurek, evalúa las alternativas que ayer le presentó el nuevo director del Instituto Distrital de Deportes y Recreación (IDER), Amín Díaz Yances, para que esta entidad supere el déficit presupuestal que vive, cercano a los $5 mil millones.

La situación económica del IDER fue revelada por el funcionario esta semana, quien afirma que tras asumir el cargo encontró que faltando cuatro meses para que se termine el 2017, el 92% del presupuesto anual para el instituto ya se había ejecutado. Estos recursos se gastaron principalmente en “la contratación desmesurada de Órdenes de Prestación de Servicio (OPS) y en proyectos que se ejecutaron sin contar con los recursos”.

La propuesta de Díaz Yances al alcalde (e) consiste, entonces, en conseguir recursos de libre destinación de la Alcaldía para cubrir el déficit encontrado en el Instituto. “El alcalde está analizando la propuesta, ya que debe evaluar de dónde se toman los recursos para no afectar a las otras secretarías y dependencias del Distrito. Sin embargo, de otro lado le presenté más de seis propuestas de proyectos para poder presentar ante el Conpes y el Gobierno central para bajar recursos”, explicó a este medio el director del IDER.

EL DÉFICIT

Amín Díaz indica que el presupuesto del IDER de este año estaba proyectado a $31 mil millones, de los que a la fecha ya se han ejecutado $27 mil millones.

“Según las estadísticas, no está alcanzando la plata para terminar el año. Solamente hemos recaudado $21 mil millones (por impuestos). Eso quiere decir que todavía nos faltan cerca de $5 mil millones, que cuando los recibamos, ya los debemos, porque son recursos de proyectos que ya están en curso, que comenzaron a ejecutarse.

“El error de esto es que se trabajó con una realidad incierta, porque como el recaudo depende de un impuesto, no se puede saber anticipadamente si se recaudará el 100%. Por eso, a la fecha el IDER tiene ese déficit de $5 mil millones, que es posible que se recupere, pero si no, se mantiene ese déficit. No se debió llegar a esto, se debió ir ejecutando en la medida en que se vayan teniendo los recursos. Esta situación generó que ya se haya ejecutado el 92% del presupuesto anual”, expresó.

OPS Y PROYECTOS

El IDER cuenta con 25 funcionarios de planta, pero además tenía contratadas 554 órdenes de prestación de servicios, en áreas como secretaría o mantenimiento, así como para vincular a docentes, entrenadores y administradores de escenarios deportivos. De estas, el 50% fue suspendida. “Si no lo hacíamos ¿con qué plata pagamos? Lo que se hizo, junto a las áreas financiera y de recursos humanos, fue priorizar y optimizar los recursos. Por ejemplo, si hay cinco escenarios deportivos cercanos a pocas cuadras, en vez de tener cinco administradores para cada uno, solo se dejó a una persona, que fácilmente puede hacerse cargo de los cinco (...) A la fecha se han suspendido más de 200 OPS, con el propósito que el área financiera esté tranquila y con los recursos que quedan poder llegar a diciembre”, dijo.

Respecto a los proyectos ejecutados, para lo que también se usó gran parte del presupuesto, el funcionario manifestó que aunque eran necesarios, se desarrollaron con recursos con los que no se contaba en el momento. “Se hicieron todos los proyectos, pero el tema es que se gastaron la plata y no podíamos hacerlo así, porque quedamos es debiendo”.

Con este gasto de recursos, se puso en riesgo el apoyo a ligas y clubes deportivos que generalmente buscan respaldo en el IDER para dotación o para acudir a convocatorias nacionales. “Ya no se puede ayudar a las ligas y clubes como antes, porque se estaba haciendo de manera exagerada y se gastaban estos recursos, que aunque tenían una destinación para ello, se pasaron de la meta. Y soy sincero, si llegan hoy varias ligas deportivas y, por ejemplo, piden apoyo económico porque van a un torneo en otra ciudad, no se les puede dar a todos. Primero hay que presupuestar entre las solicitudes que hayan, priorizar y entregarles un presupuesto menor a cada una”, señala.

Entre los proyectos que se ejecutaron con dichos recursos están las reconstrucciones a los estadios ‘Mono Judas’ Araujo y al del barrio La Candelaria.