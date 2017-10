Rectores preguntan por financiación del Plan Maestro de Educación del Distrito

Los rectores de los colegios públicos de Cartagena se mostraron preocupados por saber de dónde saldrá la financiación del Plan Maestro de Educación del Distrito, que se socializó ayer en las instalaciones de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, del barrio Blas de Lezo.

El acto contó con la presencia del secretario de Educación del Distrito, Jaime Hernández Amín; la Fundación Mamonal y el asesor externo de la Secretaría de Educación, Julio Alandete Arroyo.

Este último fue el encargado de presentar el PME, a lo cual los rectores se reunieron en varios grupos para aportar inquietudes y propuestas, que después fueron dadas a conocer a los representantes del Gobierno Distrital.

Hernández Amín reiteró que el Plan Maestro lleva tres años socializándose y lo que busca es visionar qué es lo que necesita para que la educación sea de calidad, para lo cual se está consultando con todos los sectores posibles, pero principalmente con los rectores que diariamente enfrentan el reto de dirigir las instituciones educativas públicas.

Germán Gónima, rector de la I.E.Luis Carlos López, de Blas de Lezo, mostró su complacencia con la socialización, pero objetó que, “dado que serán 15 años de proceso educativo, espacios como el de hoy deberían abrirse con más frecuencia y con más larga duración”.

Por su parte, Miguel Salgado Padilla, rector de la I.E. Clemente Manuel Zabala, del barrio Flor del Campo, también exaltó el PME, “pero si no hay un pacto político real, puede quedar como muchos otros: en el papel y pasando sin pena ni gloria a través de las diferentes administraciones. Para que eso no pase, debe ser el resultado de un verdadero acuerdo político, privado y social con presupuesto. De otro modo, no generará el efecto que se quiere. Lo digo, porque no es esta la primera vez que se hace un plan de educación”.

Johnny Meléndez Banquez, de la I.E. John F. Kennedy, dijo que “se trata de una iniciativa muy buena, para que la ciudad pueda pensarse en el largo plazo desde la educación. Pero creo que tiene que avanzar en lograr un consenso con toda la ciudad, luego orientar bien los recursos monetarios y que no se quede en el papel”.

Julio Alandete ratificó que el llevar el Plan Maestro a feliz término implica una inversión monetaria cuantiosa cuyo monto se está determinando, para después identificar las fuentes que lo aporten como el Ministerio de Educación, el Distrito de Cartagena y entidades nacionales e internacionales, que puedan otorgar un crédito a 50 años, pero que resuelvan inmediatamente los problemas de la educación.

“Lo más importante –señaló-- es la calidad del gasto: nada hacemos con grandes inversiones si no se aplican con transparencia y con seguimiento continuo para saber si las metas se están cumpliendo”.

Destacó la exposición de Arides Sandoval, rector de la I.E. Nuevo Bosque, según la cual deben tenerse planes para aquellos adultos que en su momento debieron interrumpir sus estudios, lo que constituyó el índice de 50 mil personas mayores de edad que, en Cartagena, tienen estudios incompletos.

Otros rectores llamaron la atención sobre abrir espacios para los padres de familia, tomando en cuenta la corresponsabilidad que implica el proceso educativo en lo académico y en la enseñanza de valores.