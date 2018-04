Recuerde: Castillo San Felipe estará cerrado por rodaje del film de Will Smith

Este viernes el reconocido actor, Will Smith, estará rodando algunas escenas de la película ‘Gemini Man’, dirgida por el taiwanés Ang Lee. (Lea aquí: Por película de Will Smith, el Castillo San Felipe estará cerrado este viernes)

Los escenarios en los que el recordado 'Principe del rap' estará serán el Castillo San Felipe de Barajas y la Avenida El Lago.

Por ello la Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR), encargada de la fortificación, indicó que el fuerte estará abierto al público hasta las 11 de la mañana, hora en la que finalizará la venta de tiquetes de entrada.

OJO | Hoy el Castillo de San Felipe estará abiero hasta las 11:00 a.m., pero no te preocupes, volverá a su horario habitual de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. el sábado 21 de abril. pic.twitter.com/HijmvivUyr

