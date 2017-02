A recuperar el espacio público con la Policía

Si bien parte del espacio público del Centro Histórico de la ciudad está ocupado por 1691 vendedores informales, de los que solo cerca de 1200 tienen confianza legítima, y 27 establecimientos comerciales con licencias de ocupación y contratos de aprovechamiento económico otorgados por el Distrito, de los que algunos estarían abusando, no es el único sector que necesita ser recuperado. Lea aquí (Ocupación de espacio público, "lunar del Centro Histórico")

En diálogo con El Universal, el nuevo gerente de Espacio Público y Movilidad Urbana, Iván Castro Romero, dijo que por su importancia para el turismo, “el Centro Histórico sería la prioridad, pero no podemos desatender el resto de la ciudad”.

Precisó que “hay cuatro puntos claves, que son Bocagrande, mercado de Bazurto y la centralidad de Los Ejecutivos, La Castellana y La Plazuela. Esos son los puntos donde tenemos que enfocarnos, y obviamente atender al ciudadano para comenzar a hacer acciones muy puntuales en algunas partes de la ciudad donde se estén presentando invasiones del espacio público”.

Señaló que las afueras del centro comercial La Castellana era un espacio recuperado, pero en un pequeño descuido fue reinvadido. “Con el PES (Plan de Emergencia Social Pedro Romero) se hizo un trabajo de reconversión económica a todos los vendedores ambulantes que estaban en la calzada frente al centro comercial. Se dejó de hacer control un mes, en enero, y ya hoy está invadido. Es un espacio recuperado por parte del Distrito donde tenemos que hacer presencia para que no vuelva a ser invadido”.

El funcionario aseguró que “ahí nos toca entrar con la autoridad a sacar a las personas que están ocupando el espacio. Ya esos vendedores no pueden apelar a la confianza legítima porque la continuidad en el espacio la rompió el Distrito al hacer reconversión económica”.

Uno de los inconvenientes para mantener los espacios recuperados es que en la contratación de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad Urbana solo se contempla a cerca de 80 brigadistas para que, acompañados de la Policía, realicen los controles periódicos en todas las áreas públicas de la ciudad.

Castro señaló que con la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía esa inspección se fortalecería y se haría más rigurosa. “El Código le da competencias a los policías para destruir la mercancía de quienes sean repetitivos en usar el espacio público. Nosotros no tenemos esas facultades”.

Quien sea sorprendido propiciando la ocupación indebida del espacio público, tal como lo hacen los vendedores ambulantes, deberá pagar una multa tipo 2, cuyo costo es de 196.724 pesos. El ciudadano podrá escoger entre pagarla con dinero o participando en un programa o actividad pedagógica de convivencia.

De ser observado reincidiendo, los uniformados podrían incautar e incluso destruir la mercancía del amonestado.

El gerente advirtió que “hemos detectado casos en el Centro y Bocagrande, donde se conforman asociaciones y comienzan a entregar carnés a los vendedores ambulantes, diciéndoles que con eso la Policía, que empieza a ejercer funciones de control de espacio público con el Código, no los puede mover. Les cobran hasta 250 mil pesos por el carné. Quiero informarles que ese documento no da confianza legítima, no se dejen engañar”.

Las ocupaciones indebidas de espacio público pueden ser denunciadas al teléfono fijo 6501092.

MÁS RETOS

Las ocupaciones protagonizadas por vendedores ambulantes no son el único reto a enfrentar en favor del espacio público.

Castro manifestó que “de igual importancia lo son todos los proyectos que tiene la Gerencia de Espacio Público. Dentro del Plan de Desarrollo se pusieron las siguientes metas: recuperar 73 mil metros cuadrados de espacio público a través de ornato y mejoramiento. El año pasado se recuperó toda la jardinera central de la avenida Pedro de Heredia, desde la glorieta de la Bomba El Amparo hasta Bocagrande, con sistemas de riego inteligentes que se alimentan con paneles solares, y ahora vamos a firmar el contrato para mantenerlos”.

Agregó que las otras metas son dotar parques para el disfrute de la primera infancia y lograr que las personas en condición de discapacidad tengan acceso a 63 mil metros cuadrados de espacio público. “Las personas con movilidad reducida y las de la tercera edad no disfrutan de esos espacios por falta de una rampa o sendero. Esos fenómenos son mas evidentes en el sur de la ciudad, donde las invasiones son más reducidas. Allí vamos a tratar de llevar esas políticas”.