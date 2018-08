“Recursos para el SITM estaban concebidos”: Ripoll

Luego de que el concejal del partido Conservador Óscar Marín aseverara que la administración distrital, a través de un proyecto de acuerdo, quiere otorgarle facultades al alcalde para celebrar operaciones de crédito público por 20 mil millones de pesos como fuente de financiación de Transcaribe, el gerente del masivo, Humberto Ripoll, le explicó a El Universal que esta es una obligación del Distrito y que en el plan de desarrollo vigente, que es el de Primero la Gente de Manuel Vicente Duque, aprobado por el mismo Consejo Distrital a través del acuerdo 006 del 2016, están los montos que tiene que aportar la Alcaldía en respaldo de Transcaribe Operador.

Se trata de $20 mil millones para chatarrización con los que se reducirá la oferta de transporte del Transporte Público Colectivo (TPC) de busetas viejas para incluir más vehículos a la flota de Transcaribe.

Ripoll recordó que en el modelo del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) en Cartagena, son los operadores privados los que ponen el dinero para la chatarrización, en este caso Sotramac y Transambiental, y Transcaribe en su rol de operador es respaldado por el Distrito.

Recordó que esa es la razón de ser de Transcaribe Operador y que esto es algo que surgió desde el 2010, hasta ese momento estaba establecido que el sistema iba a tener dos operadores, es decir, que toda la demanda se le iba a dividir a dos empresas, pero en el mandato de Judith Pinedo se concretó que serían tres los operadores.

Cuando se sacaron esas tres operaciones a licitación pública, se adjudicaron solo dos y una de ellas se declaró desierta varias veces, lo que significaba que una tercera parte de la ciudad se iba a quedar sin Transcaribe, por lo que el Distrito acogió respaldar esto y de allí nació Transcaribe Operador.

Respecto a los recursos para la chatarrización, Ripoll manifestó que “fueron pedidos y aprobados el año pasado cuando se los solicitamos al entonces alcalde Sergio Londoño y él dijo que los iba a dar a través de un crédito y ese el crédito del que se habla en el Concejo”.

“Sigo esperando las pruebas”

Respecto al supuesto cartel de la chatarrización, que fue denunciado por el Concejo desde hace dos años, el gerente del SITM manifestó que aunque el caso fue denunciado en la Fiscalía desde julio del 2016, está esperando que los cabildantes precisen dónde están las irregularidades y las personas implicadas.

“Cuando estuve recién posesionado me hablaron de este caso, pero nunca me dieron pruebas. Alguna vez sacaron una noticia que hablaba de esto y lo que hice fue tomar este recorte de prensa, ir a la Fiscalía y colocar una denuncia para que el tema se investigara.

“Los concejales dicen que hay un cartel de la chatarrización, pero nadie me dice dónde está y la autoridad competente, que es la Fiscalía, ya tiene conocimiento del caso (...) No entiendo qué más debo hacer como gerente si ya hay una denuncia. Mi revisor fiscal, que es una empresa que se llama Creston, una multinacional muy reconocida, en medio de su revisoría fiscal hizo una investigación sobre la chatarrización y no encontró nada”, concluyó.