Recursos para invertir en Electricaribe no se ejecutan: gobernador de Bolívar

En la bancada Caribe del Congreso, la Superintendencia de Servicios Públicos anunció una junta consultiva para vigilar los recursos en Electricaribe, para garantizar la correcta ejecución de estos (equivalentes a $781 mil millones que serán invertidos para las mejoras del servicio de energía en 2019), con lo que se mostró en desacuerdo el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz.

“Bajo ningún punto de vista puedo estar de acuerdo con algo que, lejos de plantear una solución pronta a la crisis energética de nuestra Costa Caribe, solo representa más demoras, más comités y, por ende, mucha más espera. Es ahí dónde cabe preguntarse: ¿dónde quedamos lo gobiernos territoriales que somos los que soportamos las quejas y las protestas? Y, en ese mismo orden de ideas, ¿con qué criterio escogerán las prioridades para la inversión?”, sostuvo Turbay Paz.

Según el gobernador de Bolívar, quien ha reiterado la necesidad urgente de que sea implementado un plan B, donde el Estado asuma el suministro energético del Caribe, tras el reciente fracaso en la convocatoria donde solo se presentó un oferente, la conformación de esta junta consultiva representaría más demoras y trámites para un largo proceso que se está discutiendo con suficientes argumentos desde 2016. Por ello solicitó más celeridad al Gobierno Nacional y que no se dilate más la inversión que ya fue aprobada.

“Lo más complicado es que hay recursos para la inversión y esos recursos que se aprobaron en un documento Conpes, no inician su ejecución y ahí vemos con preocupación que esos recursos, casi $800 mil millones, que son para cambiar lo transformadores que no sirven, cambiar los tendidos de redes, el mantenimiento, las subestaciones nuevas, no se invierten, cuando tenemos más de seis meses de estar diciendo que ejecuten los recursos rápido”, manifestó el gobernador de Bolívar.

El mandatario pide tanto a la Superintendencia de Servicios Públicos como al Ministerio de Minas y Energía y a la nueva agente interventor de Electricaribe, para que reconsidere esta determinación que catalogó como un nuevo capítulo engorroso.

“No demoremos ni dilatemos más esto, ya la gente está desesperada, ya pasaron a la incredulidad y escepticismo total porque lo que hemos anunciado y pregonado durante tanto tiempo pues realmente en la práctica no sucede, no se da, no se ejecutan los recursos. El plan A fracasó, lo anunciamos, ahí están los antecedentes de todos nuestros pronunciamientos frente a esa convocatoria y decíamos que debería haber un plan B. Hoy cuando es inminente el fracaso del plan A, no sabemos cuál será el plan B”, dijo Turbay Paz.

El mandatario departamental cuestionó, además de las demoras de este nuevo proceso, la idoneidad y conocimiento del crítico panorama actual de quienes serían los miembros de esta junta consultiva.

Serían cinco miembros: tres designados por el Gobierno Nacional (Minminas, Minhacienda y Superservicios) y dos miembros independientes en representación del sector privado o los gremios; una secretaría técnica y un comité de cumplimiento.

¿Qué es el Conpes?

El Conpes es el consejo Nacional de política económica y social que asesora al gobierno, define las políticas públicas del modelo de estado , estableciendo lineamientos sobre el manejo económico y el desarrollo social y ambiental, coordina los planes de inversión pública, presupuesto nacional, crédito y cooperación internacional, entre otras funciones.

Sus decisiones quedan consignadas en un documento que se denomina Conpes, y su implementación les corresponde a los gobiernos nacional, departamental y municipal. Lo preside el Presidente de la República y la secretaria técnica la ejerce el Departamento nacional de Planeación.