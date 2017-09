Reforma sobre cascos: relevante para las más de 64 mil motos de Cartagena

La semana pasada se reiteró que está casi lista la nueva resolución que prepara el Ministerio de Transporte para establecer y unificar pautas sobre el modelo y la calidad que deben tener los cascos que usan los colombianos al transportarse en motocicletas.

Ya hay un borrador de esa próxima resolución, que en cerca de un mes sería oficial, pero deberán pasar entre uno y dos años para que se ajuste y comience a regir en el país. Su propósito es minimizar las muertes en accidentes de tránsito en moto, hechos en los que generalmente el uso de un casco inadecuado es un factor determinante.

Según el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), de los 111.868 vehículos que hasta el año pasado se matricularon en Cartagena, 64.201 corresponden a motos, es decir, este tipo de vehículo ocupa el 57% del parque automotor de la ciudad. Además, la autoridad de tránsito ha considerado que sería superior el número de motos circulando en Cartagena si se tienen en cuenta a las que diariamente se movilizan en esta capital proviniendo de municipios cercanos.

Es por eso, que la reforma que alista el Mintransporte tendrá particular relevancia en esta ciudad, en donde no está de más decir que la incidencia de factores como el mototaxismo hacen que la circulación de motos sea casi que masiva.

SITUACIÓN DE CARTAGENA

Desde $20 mil y hasta por más de medio millón de pesos se puede encontrar un casco de moto en Cartagena, dependiendo si el sitio de compra corresponde a una venta informal o a un establecimiento especializado.

Pero de acuerdo a la nueva norma que emitirá el Ministerio, el criterio para elegir un casco no dependerá de su costo, sino de parámetros específicos que se exigirán, de acuerdo a un reglamento técnico que se elaboró con base en la norma colombiana 4533 sobre “Cascos Protectores para Usuarios de Vehículos”, avalada por el Icontec; la Resolución 1737 de 2004, que reglamenta el uso de cascos; así como normas internacionales como la americana y la europea.

Una vez comience a regir esta norma, será el Ministerio de Transporte, la Superindentencia de Industria y Comercio, y la Dian, las entidades encargadas de vigilar su cumplimiento.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial indica que en Bolívar se redujo la cantidad de fallecidos en accidente de tránsito en el primer semestre de 2017, cuando hubo 87 casos, mientras que en el mismo periodo en 2016, la cifra fue de 113 muertos. En Cartagena, se pasó de 61 muertos en 2016 a 39 en 2017.

“Cabe resaltar que al igual que en el resto del país, en Bolívar y Cartagena el actor vial más involucrado en incidentes de tránsito y que deja mayor tasa de fallecidos es el motociclista, con un porcentaje del 54% en Bolívar y 46% en Cartagena, esto quiere decir que en más de la mitad de accidentes está implicado un usuario de motocicleta”, detalló la entidad a través de un comunicado de prensa, en el marco del Decimoséptimo Encuentro Nacional de Trasporte Especial, realizado el mes pasado en Cartagena.

La misma entidad señaló que en el país han fallecido cerca de 4 mil personas en accidentes de tránsito en el primer semestre del año, de esas víctimas, 1.718 eran motociclistas, y en el 33% de esos casos la causa de muerte fue un trauma craneoencefálico, relacionado con el poco uso de casos de buena calidad o la falta de ellos.

Ante las preocupantes cifras y la resolución en curso, la opinión de los motociclistas cartageneros y usuarios de motos se divide, principalmente por el costo que tendrían los cascos con los nuevos requisitos que exigirá el Mintransporte, ya que costarían de $180 mil en adelante.

“El casco que uso costó $60 mil, no me parece que estos nuevos cascos sean más caros, igual este casco protege lo mismo que el otro más caro, porque no es alta la velocidad a la que se puede ir en la ciudad”, dijo Guillermo Bermúdez, un motociclista.

“Pienso que la vida no tiene precio y si el casco es para proteger la vida del conductor y el pasajero, es importante usar lo que recomienda el Gobierno. Hay cascos que no tienen la capacidad para resistir el golpe, y estos nuevos cascos sí, la seguridad cuesta”, consideró Amado Ortega, un asiduo usuario de mototaxis.

El DATT señala que por no usar casco y otras infracciones relacionadas con la falta de medidas de seguridad para la conducción de motos (como no portar chaleco reflectivo después de 6 p. m., no portar espejos, direccionales, entre otros), en lo que va del año se han impuesto 962 comparendos a motociclistas en Cartagena.

ALGUNOS REQUISITOS

Entre los requisitos técnicos que señala el borrador de la resolución está:

-La industria fabricante de cascos (sea nacional o internacional) debe contar con un certificado de conformidad, que para el caso de fabricación nacional debe expedirlo el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia.

-Si provienen de la industria nacional, los cascos tendrán que pasar por pruebas para confirmar su calidad; si son de empresa extranjera, los cascos se someterán a una prueba especializada en un laboratorio colombiano.

-Los cascos deben portar una etiqueta de fábrica o importador, en la que principalmente aparezca el nombre del producto, talla y país de origen, así como el NIT de la empresa fabricante y el lote de producción.