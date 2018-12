“Reforzamiento de edificios de los Quiroz es impagable”: UdeC

“Tuve la oportunidad desafortunada de estar en el edificio que colapsó. Por solicitud de la Fiscalía al rector Édgar Parra, me encomendaron la labor de ir a ver el edificio que se cayó, hicimos una especie de patología forense al edificio. Lo que encontramos fue una cosa de locos, que daba miedo de ese tipo de prácticas constructivas, no había control de nada”, añadió Berrocal.

Este es el panorama

“Daño a la ciudad”

Para el ingeniero Berrocal, desafortunadamente, con todo el “show” que puso en duda el estudio de la UdeC se hizo un daño a la ciudad porque los $3 mil millones que se gastaron de más para encontrar lo mismo, se pudieron usar en las víctimas.

“Un edificio que no cumple con las leyes urbanísticas, ni las de construcción como tal, para llevarlo a cumplir la ley primero tiene que quitarle el piso, aumentar los retiros y de ahí mirar qué queda para cumplir con las leyes urbanísticas; después de cumplirlas y con lo que quede del edificio, se plantea cómo se reforzará, que es el problema del edificio. No es solo si cumple o no con las leyes de construcción, sino que no cumple con las urbanísticas”, resaltó.

Es decir, la constante en los edificios era incumplir con todas las normas: no se retiraron lo suficiente de los vecinos y se excedían con los pisos establecidos; los planos no coincidían con lo construido, no había un ingeniero encargado.

El ingeniero prosigue, “si no cumple con las leyes urbanísticas, pero tampoco con las estructurales, se hace una inversión para cumplir con lo estructural, pero faltaría lo urbanístico. Es una tragedia”.

Citan como ejemplo Calipso Tower, donde encontraron que los planos estructurales contemplaban cinco pisos e hicieron 10; mientras que en las cimentaciones también había fallas, como el sistema de losa que no estaba unido adecuadamente.

“La Ley 1523 de gestión del riesgo dice que en el momento de evidenciar un riesgo o desastre, que fue lo que hicimos en su momento, inmediatamente se comunica, aunque no esté el estudio profundo. Con el análisis preliminar de diciembre de 2017, se decidió que los edificios que no cumplían la norma y estaban en una categoría complicada, se evacuaran”, indicó el ingeniero Guilliam Barboza Miranda.

La Universidad de Cartagena destacó que cumplió desde todo punto de vista, hasta con el técnico.

“Llegamos a un punto de implementar una metodología de cuáles eran los edificios más urgentes por evacuar, porque todos están malos, pero para que el Distrito tomara medidas urgentes, menos urgentes y en cuáles había que sacar a la gente de inmediato”, precisó Berrocal.