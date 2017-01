Regata Cholón, sin permiso de las autoridades competentes

La Regata Cholón, programada para realizarse el próximo 7 de enero, no cuenta con autorización del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, ni de las demás autoridades competentes. Lea aquí (Cartageneros y turistas disfrutan de la Regata Cholón)

Así lo informó la autoridad ambiental a través de un carta dirigida al relacionista público Luis Stiven Cortés Cedrón, más conocido como “Piwi”, quien por la red social Instagram promocionó el evento.

Le advirtió además que como responsable de la convocatoria y de la promoción de dicho evento náutico, es considerado responsable de cualquier acción que pueda salirse de control.

La razón es que por su convocatoria, eventualmente podría asistir un número importante de embarcaciones llenas de personas a la isla de Cholón y causar afectaciones graves a los valores objeto de conservación del Parque, tales como: daño o afectación por fondeo en zonas no autorizadas, daño o afectación por anclaje sobre fondos vegetados y coralinos, contaminación visual o sonora, contaminación por disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos, perturbación a la fauna y flora, y encallamiento y accidentes por consumo de licor.

El Parque precisó en el mismo documento que de acuerdo con lo establecido en la Resolución 627 del 7 de abril de 2006, para las zonas de recreación y descanso, como los Parques Nacionales Naturales, “únicamente está permitido hasta un máximo de 55 decibeles en el día. Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto y/o actividad denominada “Regata Cholón 2017”, programado por usted para el próximo 7 de enero de 2017 producirá aproximadamente 15.000 watts reales, los cuales excederían el límite máximo de decibeles establecido en la norma para Parques Nacionales Naturales y reservas naturales durante el día, considerando que los 15.000 watts equivalen a 71,76 decibeles”.

Acatándose a lo informado por la autoridad ambiental, “Piwi” anunció en sus redes sociales la suspensión del evento, no obstante, hay quienes afirman en la misma que la regata “va”.

CAPITANÍA, ATENTA

La Capitanía de Puerto, en cabeza del capitán de Navío Julio César Poveda, informó que no posee registro de solicitud alguna para la realización del mencionado evento.

“La Regata, que es el movimiento de botes hacia un destino, no ha sido solicitada por nadie. Cuando hay regata hay un listado de botes, una verificación de los mismos y tienen un itinerario establecido, pero aquí no se ha presentado nada, por lo tanto no hay ninguna regata autorizada”, dijo Poveda.

“Hay personas que quieren hacer uso de ese destino turístico -anotó- y si están con sus botes en regla, la licencia completa y los que están a bordo no van en sobrecupo, puede autorizarse el desplazamiento pero no bajo la condición de la actividad masiva que se pretende desarrollar allá”.

El capitán recalcó que “no puedo autorizar un desplazamiento masivo a un sitio donde por restricciones ambientales no se permite”.

Aseguró que para controlar cualquier impasse que pueda ocurrir por estos días en la isla de Cholón, “estamos haciendo una inspección a los botes que están saliendo desde las marinas y puntos habilitados, verificando que estén en condiciones óptimas de seguridad, que no haya sobrecupo, que tengan los motoristas y haciendo las recomendaciones de seguridad”.

“De forma paralela con el Cuerpo de Guardacostas de la Armada Nacional -agregó-, se programan y mantienen inspecciones, en especial en ese sector, es decir, cualquier alteración, nivel de ruido adicional o cualquier infracción que se pueda generar por gente que llegue por efectos de no querer atender las recomendaciones, lo cual es un tema de cultura ciudadana, inmediatamente derivará en sanciones”.