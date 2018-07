Regular las bicitaxis, un ‘borrador’ útil para Cartagena

El 28 de febrero de 2016, Renzo Flórez estaba pensando en su grado de bachiller, mientras tanto trabajaba como bicitaxi frente a Los Ejecutivos. En ese momento le dijo a El Universal que su meta era ahorrar para comprarse una moto y trabajar con ella, mientras tanto el Ministerio de Transporte decía que aún no había nada concreto para cumplir con la tarea de estimular el uso de bicicletas y triciclos no motorizados, encomendada por el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. El tiempo para cumplir se vencía en 2016, y solo hasta hace un par de semana se conoció el borrador de la resolución que formalizaría a las ‘tricitaxis’ como servicio público de transporte de pasajeros.

En la entrada de Chiquinquirá siguen las que llamamos en Cartagena ‘bicitaxis’ y que el borrador del Mintransporte reconoce como ‘tricitaxis’.. Hay siempre entre 15 y 18 vehículos en esa zona, pero ya no está Renzo, quizá se compró una moto para trabajar o eligió estudiar, lo cierto es que ese vehículo para él nunca logró convertirse en un trabajo formal, oportunidad que hoy se abre para sus compañeros con este proyecto de resolución, eso sí, quien decidirá será el alcalde de turno en La Heroica.

Los requisitos

En entrevista con El Universal, el viceministro de Transporte, Andrés Ricardo Cháves Pinzón, mencionó los tres principales requisitos que deberán cumplir los interesados en prestar este servicio.

“Los principales son tres. El primero es la licencia de conducción, vamos a exigirlo para bicitaxis, esto tiene una fundamentación importante, y es que estamos permitiendo que haya transporte público de pasajeros en este vehículo, entonces la persona que conduce debe haber cumplido con requisitos y exámenes, y la licencia es la mínima, como de moto, porque entendemos que quien tenga la habilidad de conducir una moto, lo hará también con la bicitaxi”, indicó el viceministro.

El segundo es la habilitación de la tarjeta de operación, “de manera que cuando expidamos el reglamento de homologación, que tardaría un año, quede registrado en un consecutivo que tenga la Alcaldía de cada municipio; y el tercero es que hay que darles facultad para que habiliten la prestación del servicio cuando haya identificación plena de las personas, no necesariamente que tengan una empresa, sino que tengan registro en Cámara de Comercio y un seguro contra terceros, que proteja al conductor, los pasajeros y los demás usuarios en la vía, no es un SOAT”, aclaró Cháves Pinzón.

Tareas de las alcaldías

Pero los requisitos no son solo para quienes quieran prestar este servicio, también para la Alcaldía que diga ‘sí’ a este reto que promete mejorar la movilidad, es amigable con el medio ambiente y mejoraría las condiciones laborales para quienes hoy, en la informalidad, devengan su sustento de esta labor.

Según explica el borrador de la resolución, “para poder implementar el servicio público de transporte de pasajeros en triciclos o tricimóviles no motorizados y tricimóviles de pedaleo asistido, la autoridad de transporte competente deberá realizar un estudio de estructuración técnica, legal y financiera, dentro del cual se enmarcará la prestación del servicio de transporte”.

Es decir, antes de implementarse, la Alcaldía debe cumplir con la tarea de justificar el uso de estos vehículos en la prestación del servicio, acreditar existencia de demanda insatisfecha, argumentar la eficiencia de esta alternativa, definir estructura tarifaria, fijar condiciones de participación, especificar las condiciones de infraestructura, y realizar un diagnóstico de cobertura de internet, este último teniendo en cuenta que se debe crear una plataforma tecnológica para registrar rutas y tarifas.

Así funciona hoy

Rubén Darío Díaz tiene 36 años, y dice que lleva 9 dedicados a la bicitaxi. Trabaja en la entrada de Chiquinquirá, junto a 14 y algunos días hasta con 17 bicitaxistas más. Los mejores días son los viernes sin motos, que son el segundo y último de cada mes.

“Lo más difícil aquí es la desorganización, lo que muchas veces ha ocasionada peleas, pero bueno, aquí uno se gana el sustento para el hogar. Un viernes sin moto, por ejemplo, uno se puede hacer hasta 100 mil pesos si trabaja duro, o sea, si hace muchas carreras. Cobramos entre 1.500 y 2.000 pesos, pero depende qué tan lejos vaya la persona”, aseguró Rubén.

En un día sin ningún tipo de restricciones para las motos, puede ganarse entre 30 mil y 50 mil pesos.

La mayoría de bicitaxistas no son propietarios del vehículo que pedalean. En una de las tantas estaciones que se apostan a un lado de la avenida Pedro Romero, Eduardo Reyes, quien cuenta que el servicio se presta hace unos 30 años en el sector, indica que los dueños de las bicitaxis cobran 7 mil pesos al día, “eso sí, el día sin moto cobran más porque saben que nos va bien. Cada jefe tiene su tarifa, pero ese es el promedio, 7 mil en día ‘normal’ y 10 mil o 12 mil en días sin motos”.

Así podría funcionar

El viceministro de Transporte explicó las tres formas en las que podría usarse el servicio, y cómo se adaptarían a Cartagena.

“Podría ser la última línea del transporte masivo, para canalizar la demanda. A veces hay zonas en los barrios que son demasiado distantes, Transcaribe podría acoger a los bicitaxis y permitir que estén integrados en la movilidad; la resolución también permite que se habilite para el turismo, Cartagena como referente podría por ejemplo permitir que estudiantes tuvieran bicitaxis y atiendan al turismo en el sector histórico; y la tercera es en zonas especiales, donde haya planes de crear corredores verdes o movilidad no contaminante que no afecte la calidad del aire, ahí entraría este servicio”, explicó el funcionario.

La circulación de bicitaxis se permitiría únicamente en vías urbanas, suburbanas o rurales de bajo tráfico vehicular, “en ningún caso se permitirá la circulación por vías nacionales, principales, troncales o vías peatonales, a excepción de aquellas que cuenten con infraestructura dedicada específicamente para ese fin”, dice el borrador de la resolución.

“Esta resolución es muy importante, aporta elementos prácticos y útiles para que las alcaldías avancen en la política pública de movilidad sostenible. Este documento, además, recoge el sentir de la comunidad, estamos regulando de acuerdo a las demandas y necesidades de las distintas ciudad, para regular a quienes ya están prestando este servicios y crear reglas claras para los interesados en hacerlo”, explicó el viceministro.

Sin mucha ilusión

Mientras en ciudades como Bogotá, el alcalde está comprometido en regular las bicitaxis y se abre todo un debate sobre lo que gusta o no del borrador publicado por Mintransporte. En Cartagena, al igual que otras iniciativas para estimular el uso de la bicicleta y ser amigables con el medio ambiente, pasan desapercibidas.

Experiencias como la de las 100 bicicletas donadas por Bavaria a Transcaribe el año pasado para que los usuarios pudieran prestarlas y complementar sus viajes, pero que aún no se ha podido prestar ni la primera porque el sistema no tiene la fórmula para costearlo; y la gran campaña Biko que invitó a ciclistas a instalar la aplicación para crear un mapa para la construcción de ciclorrutas, que se lanzó y terminó en 2017, marcó la Pedro de Heredia y Bocagrande como las zonas de mayor afluencia de turistas, habló de señalizar unas ciclorrutas, pero nunca pasó, insistiendo en el tema la única información que obtuvo El Universal fue que estas se incluirían en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), no dan mucha esperanza en la regulación de las bicitaxis, tan necesaria para cientos de cartageneros que se dedican diariamente a esta labor.