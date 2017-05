"Renunciar no es una opción": Manolo Duque

El alcalde Manolo Duque descartó este jueves renunciar a su cargo, afirmando que es una opción que nunca contemplará. Así lo confirmó en entrevista con Eluniversal.com.co, asegurando que agotará todas las instancias legales para demostrar que desde el Distrito se han hecho las acciones requeridas para hacerle control y vigilancia a las construcciones ilegales en Cartagena.

“Yo en ningún momento he pensado en renunciar. A mí la gente me eligió por cuatro años y con el favor de Dios vamos a terminar hasta el 31 de diciembre del 2019. Hay un tema sistemático y es que muchos no aceptan que el alcalde de Cartagena es Manolo Duque. Primero, fue la fallida revocatoria y ahora no contentos con eso se aprovecharon de la situación del edificio de Blas de Lezo, donde vamos a demostrar que como alcalde de Cartagena habíamos hecho las acciones requeridas.

Sé que hay manos oscuras detrás de esto, que quieren desestabilizar a Cartagena, no a Manolo, sino a la ciudad que no resiste que coloquen alcaldes interinos y que no se empiecen a desarrollar todos los programas y proyectos que se van a ejecutar en el segundo semestre de este año. Yo considero que es injusta la suspensión, pero respeto la decisión de la Procuraduría”, dijo Duque Vásquez, quien resaltó que aún no ha recibido notificación por parte de la Procuraduría.

Respecto al proceso investigativo que adelanta la Fiscalía en contra de los constructores del edificio Portales de Blas de Lezo II, que se desplomó el pasado 27 de abril y dejó un saldo de 21 muertos y 22 heridos, el mandatario pidió celeridad a la Fiscalía para que no haya impunidad.

“La ciudad es testigo que este no es un problema que es de la administración de Manolo Duque, sino que es un problema histórico de una cultura de ilegalidad que se viene levantando en Cartagena y es demostrable con los comentarios que hay en toda la ciudad. Es ahí cuando las autoridades no pueden dejar pasar 21 muertos y que no haya ni un solo capturado. Hoy estoy en la picota pública con una responsabilidad que asumo con la mayor gallardía, porque sé que saldré con la frente en alto, ya que hay tranquilidad de que se hicieron las cosas, que todos los mecanismos que aplicamos eran los que nos decía la ley y no existía antojo o un padrinaje político. Al final saldremos victoriosos”, dijo.