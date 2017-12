Representantes de Aquarela radican documentos en la Procuraduría

La sociedad Promotora Calle 47 SAS, propietaria del proyecto de Viviendas de Interés Social (VIS) Aquarela Multifamiliar, radicaron ante el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, las certificaciones y permisos otorgados por entidades como la Curaduría Urbana N. 1, con los que buscan demostrar que cumplen con todas las exigencias de la ley.

Los representantes reiteraron que todos estos documentos, en especial las licencias de construcción, cumplieron el debido proceso.

“El otorgamiento de dichas licencias urbanísticas implica la adquisición de derechos de desarrollo y construcción, por lo tanto se deben respetar y de ninguna manera se pueden ver afectadas por actos administrativos posteriores a su aprobación.

“Aquarela responde a las necesidades de la ciudad de Cartagena que carece de este tipo de construcciones con los más altos estándares de calidad y busca mejorar la calidad de vida de más de 900 familias con una ubicación preferencial y fácil acceso a los servicios básicos. Este tipo de acciones desestimulan la construcción de unidades de interés social y, sin duda, ponen en riesgo de vulnerabilidad a miles de personas que pretenden acceder a una vivienda en condiciones dignas”, manifestó la constructora por medio de un comunicado de prensa.

Además, Promotora Calle 47 SAS realizó tomas fotográficas desde varios puntos de Cartagena, en las que ellos argumentan que se evidencia que las torres no superan en tamaño a otras edificaciones construidas en la ciudad, que estas no están ubicadas sobre terreno declarado patrimonio cultural y no implican un obstáculo a la visibilidad del Centro Histórico ni del Castillo de San Felipe de Barajas.