Requisa en un bus de Transcaribe por supuesto hurto a un pasajero

En la noche de ayer usuarios del Sistema Integrado de Transporte Masivo que se movilizaban en la ruta X106 vivieron momentos de incertidumbre, luego de que un pasajero afirmara que había sido víctima de un hurto en el vehículo del sistema.

Al hombre le habrían robado su teléfono celular por lo que dio aviso de inmediato al conductor del SITM, el cual se detuvo cuando divisó una patrulla de la Policía en el Centro Histórico.

La Policía Metropolitana de Cartagena afirmó que alrededor de 20 minutos buscaron el aparato pero no fue encontrado. "Seis unidades llegaron al sitio de los hechos, se procedió a bajar a todos los pasajeros del X106 y se les requisó, sin embargo, los resultados no dieron positivo, el celular no fue encontrado".

Esta situación fue corroborada por Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe.

Decenas de espectadores también llegaron al sitio

Medidas de seguridad

Humberto Ripoll sostuvo que rechaza cualquier acto delictivo cometido dentro de los vehículos, de los paraderos o de las estaciones del sistema.

Pero para que estos actos no se sucedan, Transcaribe cuenta con vigilancia privada en cada una de las estaciones y además con el apoyo de la Policía. "El centro de control se comunica a la línea del 123 o mediante un grupo de WhatsApp con la Policía, brindando la ayuda inmediatamente a cualquier caso que se presente", afirmó.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena pidió a los pasajeros de este medio de transporte "nos descuidar sus pertenencias y tenerlas a la mano".

Finalmente, a pesar de no encontrar el celular, este sería el primer caso de hurto en Transcaribe hecho público, cabe precisar que en otras ciudades del país se registran un alto porcentaje de delincuencia en los vehículos y estaciones del sistema masivo de transporte.

Un caso claro es el Transmilenio de Bogotá, donde en el año 2016 fueron capturadas 2.020 personas por cometer robos dentro del sistema.