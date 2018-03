Residentes de edificios ilegales en incertidumbre por pago de subsidios

El pasado 30 de enero, la jueza Tercera Penal Municipal con funciones de control de garantías, resolvió que el Distrito debe entregar a las 108 familias afectadas por las construcciones ilegales de los Quiroz, un subsidio de arriendo y gastos de mudanza, sin embargo, hasta hoy, 16 de marzo, los afectados siguen a la espera de esto.

La Alcaldía, a través de la oficina jurídica, expidió la Resolución 1472 del 5 de marzo de 2018, en la que se estableció los parámetros con los que asignaría los subsidios de arriendo, en esta se estipuló que los afectados luego de ser censados deberían entregar los siguientes documentos: copia de Registro Único Tributario, copia de cédula de ciudadanía, copia de contrato de arrendamientos debidamente celebrado en el que se aplicarán los montos que se recibirán por concepto de subsidio, certificación bancaria actualizada y documento idóneo, o por lo menos prueba sumaria que permita demostrar su calidad de copropietario.

En diálogo con Eluniversal.com.co, uno de los residentes del edificio Calipso Tower, en el barrio Alto Bosque, sostuvo que varios de los propietarios de las edificaciones no están conformes con que el Distrito pida un contrato de arrendamiento, dentro de los requisitos para acceder a dicho subsidio.

"Ellos nos hicieron llegar la resolución, luego este lunes (12 de marzo) hicimos una socialización en la Unidad de Gestión del Riesgo, allí nos enseñaron los requisitos que debemos entregar en cinco días hábiles, uno de ellos estipula que es necesario el contrato de arriendo. Ante esto, varios propietarios afirmaron que primero para mudarse le deben hacer entrega del subsidio. En mi caso particular reuní todos los documentos, el único que no pude anexar fue el del contrato de arrendamiento, porque no lo tengo y por eso me lo devolvieron. Ahora no se qué pasará porque yo estoy buscando un lugar para mudarme pero un contrato no se hace en cinco días", indicó el propietario.

y agregó: "En pocas palabras el Distrito quiere que te mudes con tu plata y luego ellos te hacen un reembolso".

"El subsidio no es suficiente"

El denunciante agregó que el valor del subsidio establecido luego de un peritaje realizado por Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena, para los residentes de los edificios en el Alto Bosque, fue basado en un estrato 3; nivel socioeconómico por debajo al estipulado en las escrituras y en los servicios públicos del apartamento. (Lea aquí: Definen valor de subsidios para familias afectadas por los Quiroz)

Este tiene claro que aunque el monto de este subsidio ($1.000.000) es provisional, como lo cita la resolución, mientras la Lonja hace una evaluación final de los inmuebles, le inquieta de cuánto será el nuevo y qué pasará luego de los seis meses que el Distrito cumpla con el pago de lo acordado.

"El Alto Bosque es un barrio que todos los recibos y las escrituras establecen un estrato 4, mientras que a nosotros nos caracterizaron como estrato 3. Yo no consigo un arriendo de un millón de pesos en ningún lado y desconozco si cuando encuentre un arriendo por ejemplo de $1.800.000 la Alcaldía me vaya a avalar el subsidio", afirmó.

Lo cierto es que muchos de los propietarios de los edificios están en incertidumbre al no saber qué pasará si no entregan la documentación dentro de la fecha estipulada, mientras que otros temen que al realizar un nuevo contrato de arriendo y pagar el primer mes, el Distrito no les entregue el subsidio.

¿Qué dice el Distrito?

ElUniversal.com.co intentó comunicarse con la Oficina de Gestión de Riesgo pero no fue posible obtener una respuesta.

Cabe recordar, que hasta el momento los subsidios de arriendo están establecidos así: $900 mil a quienes vivan en los edificios de Los Caracoles, Blas de Lezo y Escallón Villa; un millón a quienes residan en el Alto Bosque, y 1 millón 500 mil pesos a los habitantes de edificios en Chipre, Los Alpes y El Recreo.

Además del subsidio de arriendo, se le entregará a cada familia 400 mil pesos para los gastos de mudanza.

Aquí completa la Resolución 1472 del 5 de marzo de 2018