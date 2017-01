Resultados, única “arma” de Manolo para enfrentar la revocatoria

Con las baterías reforzadas y enfocadas a mostrar los mejores resultados deberá trabajar de ahora en adelante el alcalde mayor de Cartagena Manuel Vicente Duque y todo su equipo de gobierno para hacerle frente al comité ciudadano que pretende revocar su elección como primer mandatario de la ciudad.

Este es el único camino que le queda para vencer a sus contendores luego que el registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vacha, afirmara durante una visita en Cartagena que antes de finalizar enero se le estará entregando al comité revocatorio el formulario para recoger las firmas que requiere el proceso de “tumbar” a Duque del cargo.

Galindo aclaró enfáticamente que la función de la Registraduría no es verificar si son valederos o no los motivos expuestos por el comité para darle vía libre a la solicitud sino que su competencia es meramente técnica y está limitada a verificar que el grupo solicitante cumpla con los requisitos de ley y a organizar logísticamente el procedimiento. (Lea aquí: Registrador da vía libre a comités revocatorios en Bolívar y Cartagena)

Estos requisitos son: que el comité promotor esté integrado por mínimo tres personas y máximo nueve, y que esté diligenciado correctamente el correspondiente formulario de participación ciudadana que demanda el nombre completo, el número del documento de identificación y la dirección de notificaciones del promotor y demás miembros del comité; que el título del formulario describa la propuesta de mecanismo de participación ciudadana y la exposición de motivos que sustenta la iniciativa.

“La ley no dice que la Registraduría deba verificar las razones expuestas por los solicitantes, solo que estén mencionadas allí como cumplimiento de los requisitos. Es la ciudadanía la que deberá corroborarlas o rechazarlas, en principio mediante las firmas, y llegado el caso a través del voto en las urnas”, expresó Galindo.

La ley para el tema de revocatoria tampoco concede espacio al mandatario para presentar un alegato de defensa ante las inconformidades ciudadanas expuestas en la solicitud. Con ese panorama lo que le queda a la Administración es trabajar en recomponer su imagen mediante resultados concretos que convenzan a la comunidad de su capacidad de gestión.

Lo que sí expresa la ley es que en el formulario de recolección de firmas queden consignados los motivos que dan pie a la propuesta, que en el caso de Cartagena solo son dos y limitados a la enunciación, es decir sin ningún argumento escrito: la inconformidad ciudadana y el incumplimiento del Plan de Gobierno.

Formulario de inscripción de la revocatoria.

LAS RAZONES DEL COMITÉ Y RESPUESTAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Poco se conocen los detalles de las motivaciones expuestas por el comité.

En entrevista con El Universal, Roberto Pérez, líder del grupo inscrito, explica que la inconformidad ciudadana quedó evidenciada en la baja calificación que obtuvo Duque en el sondeo hecho en octubre de 2016 por la firma Cifras & Conceptos que posicionó al mandatario cartagenero en el último lugar del ranking.

Y en sustentación del supuesto incumplimiento del Plan de Gobierno, Pérez manifiesta que uno de los ejes centrales de la gran propuesta de Manolo Duque es disminuir la brecha de desigualdad ciudadana y a juicio del comité esta promesa quedó mancillada con la expedición del decreto 1424 que prohibió el parrillero de moto en los barrios El Laguito, Bocagrande, Castillogrande, El Cabrero, Crespo, Manga y Pie de la Popa.

“La medida fue tomada solo para proteger a los residentes de siete barrios de la ciudad de mayor estrato social. Eso la convierte en una norma excluyente que imparte un mensaje claro a los demás cartageneros: el resto de la ciudad que se defienda como pueda”, afirma Pérez.

A este argumento, le salió al paso Fernando Niño, secretario del Interior del Distrito, quien expresa que el comité promotor de la revocatoria no está teniendo en cuenta que la medida en contra de los parrilleros se tomó con base a un análisis de seguridad y de conveniencia de la norma para los sectores implicados.

“Hay una razón muy fuerte que nos impidió implantar la medida en toda la ciudad y es el tema de movilidad. En la mayoría de barrios cartageneros la moto es un medio de transporte esencial para mucha gente. Prohibir el parrillero en toda Cartagena sería inconveniente porque no hay una cobertura ciento por ciento del transporte público en muchos sectores y además sería estigmatizante para los ciudadanos que usan moto. El estudio sobre el que sustentamos la norma arrojó que en estos barrios, la mayoría de sus residentes tienen su transporte garantizado de otra manera: con vehículos propios y con una buena red de transporte público”, explicó Fernando Niño.

Por su parte, la secretaria de Planeación, Luz Elena Paternina, afirma que la medida en contra de los parrilleros no es suficiente para decir que el Alcalde no está cumpliendo con el Plan de Gobierno porque esta razón desconoce y desmerita todos los logros, que según la funcionaria, ha conseguido la Administración en su primer año de período.

“El alcalde Duque hizo a la comunidad una promesa de bienestar: superar la desigualdad, adaptar el territorio para la gente y construir ciudadanía. A partir de esos tres pilares construimos el Plan de Desarrollo y sobre éste es que debemos revisar si cumplimos o no las metas, y satisfactoriamente podemos decir que en el 2016 sobrepasamos los objetivos. Para poner un solo ejemplo, arrancamos el año con proyección de invertir para superar la desigualdad el 73% del presupuesto, finalmente invertimos el 84% en este ítem gracias a los excelentes recaudos y la buena gestión para sortear con $30.000 millones los requerimiento del Plan de Alimentación Escolar (Pae) para el cual el Gobierno Nacional no giró los recursos correspondientes este año”, comentó Paternina.

Escuche aquí toda la explicación de la Secretaria de Planeación sobre la Ejecución Presupuestal del Plan de Desarrollo en el 2016.

TRES POSIBLES CANDIDATOS

Los miembros del comité han reiterado hasta el cansancio que no tienen ningún padrino político a la sombra que los respalde y que su única intención es que se le devuelva al cartagenero el valor de su voto y la importancia que tienen en los procesos electorales.

Sin embargo aceptan que tienen interés en tres posibles candidatos para una elección atípica en caso que la revocatoria quede en firme. No revelaron los nombres, pero manifestaron que son dos mujeres y un hombre que se han desempeñado en el ámbito empresarial y judicial y que militan en los partidos Liberal y Conservador.

“El problema no es con Manolo, la ciudad viene con un retroceso desde hace años. No hay un desarrollo en la malla vial, Transcaribe ocupa el 50% de la Pedro de Heredia, la principal avenida de la ciudad; no se ve el progreso y la gente ya está cansada. La ingobernabilidad ha sido desde siempre”, comenta Roberto Pérez sin atreverse a mencionar nombres. (Lea aquí: "Eso no va para ningún lado": Manolo Duque sobre revocatoria)

Según Adolfo Vanegas Patrón, otro miembro del Comité, no cuentan con ningún patrocinador. El grupo es conformado por 27 ciudadanos que trabajan en distintos ámbitos de la ciudad y que se sustentan de su propio bolsillo las dos reuniones semanales que hacen en un restaurante para concretar estrategias de avance.

“Sacando cuentas si somos 27 y un almuerzo cuesta en promedio $10.000 nos podemos estar gastando semanalmente $540.000 que salen de nuestro pecunio. A eso hay que sumarle buses o taxis para movilizarnos en los barrios”, precisa Vanegas.

A toda costa los miembros del comité intentan convencer que a pesar de que varios pertenecieron a las campañas de Quinto Guerra y de Andrés Betacourt, ninguno de los dos políticos los apoyan en la iniciativa. Los mismos ex candidatos dieron a conocer su inconformidad con el proceso revocatorio. (Lea aquí: Quinto y Andrés dicen no integrar revocatoria a Manolo)

Los miembros firmantes en la Registraduría son:

Roberto Pérez Liñan: residente en El Campestre, comerciante del sector de mercadeo, no es líder comunitario, fue miembro activo durante un tiempo en la campaña de Andrés Betancourt a la Alcaldía, dándole su voto en las urnas. Es el vocero del comité.

Adolfo Vanegas Patrón: residente en San Fernando, economista, comerciante, líder comunitario, no milita en ningún partido. Votó por Manolo Duque a la Alcaldía.

José Montalvo Meza: residente en El Campestre, tecnólogo en relaciones industriales, perteneció en el anterior período a la Junta de Acción Comunal del barrio. Votó por Quinto Guerra.

Juan Manuel Mariaca Duque: residente en Ternera, contador público, trabaja en el sector inmobiliario, no es líder comunitario. Votó por Manolo Duque.

Yubeida Julio González: residente en San Fernando, auxiliar de contabilidad, no es líder comunitaria. Votó por Andrés Bentancourt.

¿CONVIENE O NO A CARTAGENA UN PROCESO DE REVOCATORIA?

Desde el 6 de enero cuando el comité, denominado “Porque la ciudad manda, Manolo se va”, inscribió el formulario de revocatoria del mandato de Manolo Duque son diversas las voces de apoyo a esta iniciativa que se han manifestado especialmente en las redes sociales e incluso hay otros dos grupos que también hacen sus movimientos para “correrle la silla” al mandatario.

Uno de estos es liderado por Libardo Díaz, candidato al Concejo en las pasadas elecciones regionales respaldado por el partido Conservador y quien apoyó abiertamente a Antonio Quinto Guerra en su campaña a la Alcaldía y el otro conformado por simpatizantes del Polo Democrático y Alianza Verde, quienes se han mantenido hasta ahora en el anonimato.

Pero también existen voces que consideran inconveniente este proceso. La más fuerte en contra de la iniciativa, por la figura que representa y el respaldo y la buena imagen de la que goza en la ciudadanía, ha sido la del gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, quien pidió tiempo para que Duque muestre más resultados. El mandatario departamental afirmó que no es hincha de las revocatorias porque no le hacen bien a nadie, solo polarizan y someten a las comunidades a un desgaste innecesario. (Lea aquí: “Las revocatorias no sirven para nada”: Dumek Turbay)

Las declaraciones del Gobernador fueron respondidas inmediatamente por los miembros del comité, calificándolas como un “golpe a la democracia” y aseverando que es mejor invertir en el proceso de revocatoria que dejar el presupuesto de los próximos tres años en manos de Manolo.

El Universal consultó a algunos líderes gremiales sobre la conveniencia del proceso revocatorio para la ciudad y esto fue lo que respondieron:

Vivian Eljaiek Juan, gerente de la Asociación de Industriales de Colombia, Andi, Seccional Bolívar: “Consideramos inconveniente la propuesta de revocatoria. Son procesos que distraen a la Administración, es un desgaste que no se justifica, más si no hay motivaciones concretas y de peso. Lo importante es hacer seguimiento al cumplimiento de metas del Alcalde, acompañarlo y brindar retroalimentación oportuna para que la gestión se haga”.

Mónica Fádul, directora ejecutiva de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, seccional Bolívar: “Los promotores tienen un gran trabajo por delante.

¿Que si eso le sirve a la democracia? Pues sino sirviera no existiera, sin perjuicio de las dificultades que ello comporta para el ejercicio de las funciones propias del Estado y la dificultad para que ellas prosperen. Tal vez lo más importante ahora para el alcalde Manolo Duque es que tenga presente que hay sectores que están expresando inconformidades, que hay que atender, que sienten que hay que hacer mayores esfuerzos en muchos campos. La ciudad enfrenta desafíos enormes en todos los ámbitos: equidad social, competitividad, educación entre otros y ello puede ser causa de esta búsqueda.

María Claudia Páez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena: “Es una iniciativa pésima. Sería terrible para la ciudad. Vamos a volver a una ingobernabilidad que a nadie favorece”.

Rafael Simón Del Castillo, presidente del Consejo Gremial: “Hablo a nombre propio, no del consejo. Es un proceso inconveniente porque aleja a la ciudad de la estabilidad que necesita. Cartagena no aguanta una interinidad más, es perjudicial para el avance de los proyectos. Hay otros instrumentos para exigir al gobernante el cumplimiento de su Plan de Gobierno y estos mecanismos todavía no se han dado. La revocatoria debe ser la última instancia”.

CUENTA DE COBRO

Durante su primer año de Gobierno, la imagen de Manolo Duque se ha visto golpeada varias veces debido a frases populistas que ha expresado y que han generado críticas y hasta burlas en las redes sociales. Estas faltas de tacto para dar declaraciones públicas y la comisión de varios hechos de inseguridad que han impactado a la ciudad le están pasando una cuenta de cobro representada en la solicitud de revocatoria. (Lea aquí: Anuncian firmatón para revocar mandato de Manolo Duque)

Los interesados en sacarlo del Palacio de la Aduana deberán recoger cerca de 37.500 firmas que corresponderían al 30% de los 125.000 votos que obtuvo Duque para ser elegido alcalde, pero no puede firmar cualquier persona, solo aquellos ciudadanos que participaron en los comicios de octubre. Si se cumple con este requisito la Registraduría convocará al Gobernador para que fije la fecha de las elecciones de la revocatoria en las que necesariamente deberán participar al menos el 40% de la votación válida registrada registrada en la elección del mandatario y el ganador será quien obtenga el 50% + 1 a su favor. Si se llegare a ganar el No, la ciudad entrará a una etapa de interinidad que puede tardar mínimo dos meses antes de convocar a nuevas elecciones atípicas para la Alcaldía.

El trayecto es largo y pasará aproximadamente más de medio año antes de que la Registraduría convoque, previa revisión de firmas, a una votación de revocatoria; tiempo que el Primer Mandatario de Cartagena deberá aprovechar al máximo para ganarse nuevamente la aprobación de la ciudadanía y vencer por segunda vez en las urnas.