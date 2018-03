Retos de Transcaribe en la avenida Pedro Romero

Más que alegría, la llegada de Transcaribe a la avenida Pedro Romero provoca preocupación entre los habitantes de los barrios aledaños a esta vía, sobre todo por el mal estado de la malla vial por donde comenzó a transitar la ruta X104, que a partir de hoy comienza su etapa comercial. (Avenida Pedro Romero ya tiene ruta de Transcaribe)

Durante esta semana de etapa pedagógica, los males se hicieron más notorios. Transcaribe no solo circuló junto a las busetas de Olaya que serán chatarrizadas, sino que también lo hizo con el transporte informal del sector como las mototaxis y los camperos colectivos, dando cuenta del desorden a nivel de transporte, que hay en esa zona de la ciudad.

El Universal hizo un recorrido para analizar cuáles son los retos que le esperan a Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) con esta nueva ruta, que es la más extensa. Cabe resaltar que el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll manifestó que en abril recibirían $50 mil millones del Conpes con el que se comprometió el Gobierno y que estos se emplearán en la adecuación de vías de precarga de Transcaribe (entre ellas la av. Pedro Romero) y para instalar paraderos.

Sin cruces peatonales

Pensar en cruzar en algún tramo de la avenida Pedro Romero, es detenerse unos minutos y suplicar que el tránsito de vehículos disminuya. Las motos aparecen por cualquier lado y todo simula un mercado pero de carros, carretillas, taxis y colectivos. La ausencia de cruces peatonales hace que los habitantes del sector arriesguen su vida en el intento de llegar al otro extremo de la vías.

Adicionalmente, las cebras que deberían estar en zonas específicas, como en la institución educativa Ciudad de Tunja, han desaparecido.

“Transcaribe ha llegado en un mal momento, tenemos las vías en mal estado. Nos dijeron que el canal Amador y Cortez lo iban a pavimentar y no hicieron nada, es un caos porque esto es un solo carril para esos carros tan pesados y grandes, eso no aguanta”, manifestó Henry Franco, habitante del barrio Boston.

Además de los muchos huecos que carcomen a esta avenida, hay algunos tramos que no tienen andenes y en varios de estos hay paradas de la ruta X104. También hay varios basureros satélites.

“Aquí va a haber mucho accidente, no hay espacio para esos buses, dos carros no pueden pasar por aquí a la vez, sin mencionar la cantidad de motos. No hay andenes, la gente tiene que tirarse a la carretera para poder caminar”, comentó Andrés Forero Cano, habitante de Olaya, sector San Antonio.

Transportes ilegales

El mototaxismo y los camperos colectivos se han convertido en alternativa de transporte para los cartageneros que viven en sectores donde el transporte público no da abasto, como lo son los barrios cercanos a la avenida Pedro Romero donde hay estaciones de mototaxis en cada esquina. La mayoría de los mototaxistas creen que la llegada de Transcaribe y la chatarrización de la busetas de Olaya, hará que más personas usen sus servicios porque seguirán pagando los mismos $2 mil y llegarán más rápido.

“Se entiende que los camperos colectivos son ilegales porque no están organizados, pero el Distrito y las autoridades deberían velar por este tipo de transporte que soluciona muchos problemas en esta zona, ellos también deben hacer parte de esto”, dijo Luis Alberto Salcedo, dirigente cívico del barrio Boston.

Ocupación del espacio público

Aunque parezca llorar sobre la leche derramada, la ocupación de espacio público es un mal que está presente en toda la ciudad. En la Pedro Romero, negocios de ferreterías, lavaderos de autos, de reparación de motos, entre otros, se han tomado el espacio de los andenes como parte de sus locales, dejando a los transeúntes sin espacio. De hecho, varios de estos puntos están cercanos a paraderos de ruta X104 de Transcaribe.