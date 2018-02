Audios: Fiscalía revela conversaciones claves de los Quiroz

La Fiscalía expuso varios audios como material probatorio en los que se evidencian las serias intenciones de los Quiroz de seguir evadiendo a la Curaduría Urbana para “acomodar” más edificios.

1. Juan Carlos Quiroz y Fidel

Un hombre identificado como Fidel le dice a Juan Carlos Quiroz que ya metió otro proyecto para construir una edificación, y que solo tuvo que recurrir a “unos amigos” para que le aceptaran la solicitud. El hombre también aseveró que esta vez deben tener cuidado con el uso de varillas y material de construcción, pues por todo el “escándalo” ahora le van a poner más el ojo a ese tipo de especificaciones.

- Fidel: Don Juan Carlos.

- Juan Carlos Quiroz Ruiz: Fidel, buenos días mi hermanazo cómo amaneciste.

- Fidel: bien, ¿cómo amaneció usted, cómo me le ha ido?

- J.Q.: aquí don Fidel, en la situación esta, uno aquí metido en este tanque que no tiene salida por ningún lado.

- F.: ya se metió el otro proyectico, oíste. O sea, lo tengo como anteproyecto para que vaya directo, pero eso está listo ya. O sea es lo mismo, retiré los papeles, le cambié unas cosita ahí y ya está adentro, pero está como anteproyecto.

- J.Q.: ¿cómo es ante proyecto? Explícame eso.

-F.: que me lo están revisando antes de radicarlo, ahí mismo en la Curaduría, para que vaya directo y no tenga tropiezos ni nada. Aunque eso no hubiera tenido problema, sino es por el tiempo, pero ya con el tiempo le buscamos la forma. No me fue tan fácil tampoco, tocó utilizar una serie de amistades y hablar con la inspectora, etc., etc. Pero ya se dieron y se está revisando para no tener tropiezos en el camino.

- J.Q.: ¿cuándo se radica eso?

- F.: yo pienso radicarlo hoy, pero estoy esperando unas cosas. Están comparando unas cosas arquitectónicas y lo estructural. Ya lo jurídico me lo revisó la abogada y me dijo que sí, que le daba el visto bueno, y lo otro también ya me lo están revisando.

Me faltaba lo estructural, pero yo voy para allá ahora como a las dos de la tarde (...) le dije a Alfredo que buscara a la SIAB y entonces la semana que viene se va a hacer un concepto técnico y entonces hay que pedirles a ellos que sirvan de garantes en todo esto y hay que volver a hacer los estudios, pero con una interventoría y hacerla a través de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar y hacerla con el ingeniero Rocha.

- J.Q.: los estudios que se van a hacer los va a hacer la misma Universidad de Cartagena, pero ya con una supervisión...

- F.: con una interventoría. Es que ellos perdieron porque ellos hicieron eso como se les dio la gana (...) Eso no llega a ningún Pereira, pero sí hay que defender, porque se quedaron muy dormidos en las cosas jurídicas.

- J.Q.: mira mi hermano y entonces la vuelta de nosotros qué ¿tú dices que hoy radican esa vaina?

- F.: si me sale bien la cuestión, sí. Yo creo que sí porque uno hace las cosas como están en el oficio y hay que echarle mentiras a las Curadurías, cambiarles las cosas porque esas normatividades ahora con ese nuevo bololó han cambiado de dos meses para atrás. Depronto para tres pisos no sirven unas columnas como las que ustedes tienen, sino hay que meterles más hierros o hay que hacerle una cuestión más amplia, porque ellos están basando en la norma sismorresistente no a nivel de Cartagena, sino al interior del país. Entonces para un edificio de tres pisos se tiene una columna de 60x50 a las normas sismorresistentes. Nosotros allá en la obra tenemos de cuatro pisos tenemos de 70x50 y ustedes tienen creo que 40x40 y entonces lo que estoy viendo es que hay que echarle carretilla a esa gente. Ellos no van, pero hay que cambiarle las cosas y modificarle la memoria estructural.

Fidel: hombre desconocido.

Alfredo: presunto compañero sentimental de Delis Quiroz Ruiz.

Fecha: 2 de febrero.

2. Eusebio Quiroz Ruiz y Alfredo

Unos audios muestran el distanciamiento entre los miembros de la familia Quiroz, luego de que Wilfran Quiroz se fugara del domicilio en el que cumplía su medida privativa de la libertad por el caso de desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II.

- Eusebio Quiroz Ruiz: compa esto es mucha vaina. Él los mató, robó a todo el mundo... mató a un poco de gente, robó a todo el mundo y ahora quiere que la Alcaldía le pague al poco de gente que él mató, eso no es lógico (...) Yo te lo juro por Dios y mi madre que yo mismo llego allá si hay que buscarlo, lo hago. Yo mismo voy a buscarlo y digo ‘agárrenlo’, él fue el que se prestó para eso.

Aquí se va a formar una hijueputa guerra entre los dos. Hijueputa me muero yo sino le echo para el agua. Si yo me quedo en la calle tirado como un perro, hago que él también quede arrastrado como una culebra. Esta es una guerra entre nosotros mismos (...) Estoy dispuesto y hago lo que sea pero voy pa’ esa. Si me quitan todo lo echo al agua y a Carlos, que aparece como dueño de la finca (...) Si Wilfran no aparece en 15 días, me voy para la Fiscalía a decir la ubicación de la finca que puso a nombre de Carlos (...) Yo hago que a ese viejo lo pongan preso y le quiten la finca que tiene en San Juan Nepomuceno.

3. Eusebio Quiroz Ruiz y Alfredo

Los cuestionados constructores fomentaron la desacreditación de los estudios patológicos y de sismorresistencia que aplicó la Universidad de Cartagena sobre 16 edificios que fueron levantados por los Quiroz, con el fin de evitar la evacuación de estos inmuebles.

En el audio presentado como material probatorio, un sujeto identificado solo como Alfredo, habla con Eusebio Quiroz de la necesidad de que todos los hombres de la familia se reúnan con el ingeniero Jorge Rocha, uno de los principales críticos de los estudios de la universidad, para que este refute los resultados.

- Alfredo: ¿por qué no nos vemos mañana nosotros los hombres con este Rocha?

- Eusebio Quiroz: no vamos a colgar los guantes. A mí no me gusta que él hable a través de la puerta. Además, un vaino de esos que viven en los edificios le tienen que firmar un poder para que pueda entrar y aclare la situación de los edificios.

Alfredo: presunto compañero sentimental de Delis Quiroz Ruiz.

Rocha: presuntamente el ingeniero estructural Jorge Rocha. Fecha: 31 de enero

Resolución para subsidio de 108 familias afectadas con 16 edificios

Después de un detallado análisis en el que participaron el alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño Zurek; el fiscal General de la Nación, el superintendente de Industria y Comercio, superintendente Financiero, la Defensoría del Pueblo y demás autoridades, se hizo un balance de las acciones que se han realizado y las que se pondrán en marcha sobre la atención a las víctimas de constructores ilegales en Cartagena. En el encuentro en Bogotá, se concluyó los siguiente:

La Fiscalía General de la Nación continuará adelantando sus funciones para que las investigaciones aclaren toda la verdad respecto a las construcciones ilegales.

Con la Procuraduría se continuará trabajando según lo estipulado en el Plan de Normalización Urbanística, que comenzó el año pasado.

La Superintendencia de Industria y Comercio ya ha emitido resoluciones de subsidio de arrendamiento y embargo a los bienes de los involucrados en la construcción de estos edificios ilegales.

La Superintendencia Financiera continuará ayudando junto con la Defensoría del Pueblo a los habitantes en la intermediación con los bancos, mientras que la Superintendencia de Notariado continuará sus investigaciones a las actuaciones de notarios, registro público y curadores.

Así mismo, seguirá revisando las licencias de construcción otorgadas.

Nada que se entrega

Pese a que el representante legal de Wilfran Quiroz aseguró que este se entregaría a las autoridades en el transcurso del viernes, hasta cierre de edición esto no ocurrió. (Lea aquí: Wilfran Quiroz se entregaría hoy)

El Universal conoció que Quiroz Ruiz no se ha dejado asesorar de su abogado y luego de acordar su entrega se habría arrepentido.

Cabe resaltar que el Distrito, a través del Fonset, ofrece hasta $20 millones a los ciudadanos que den información que permita la ubicación y captura de Wilfran Quiroz Ruiz y de su hermana, María de las Nieves Quiroz Ruiz, las últimas dos personas de este clan de las construcciones ilegales que están prófugos de la justicia.

Eusebio Quiroz Ruiz, Delis del Carmen Quiroz Ruiz, Luis Alfredo Rodríguez Cárdenas, Emis Quiroz Ruiz, Juan Carlos Quiroz Luna y Dagoberto Quiroz Ruiz cumplen su medida de aseguramiento en centro carcelario.