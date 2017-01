"Revictimizar es defender al agresor": Bexi Cruz

Una joven sale de una discoteca en la madrugada. Toma un taxi en una avenida cercana y pide que la transporten al otro lado de la ciudad.

17 horas después la encuentra en una zona enmontada de un área rural. Además de severa deshidratación, la joven presenta moretones y magulladuras en brazos y piernas.

Tiempo después es ingresada en una Unidad de Cuidados Intensivos, pues, al parecer, sus agresores le suministraron una dosis bárbara de escopolamina.

Los comentarios en la redes sociales y en los mentideros de la capital no se hacen esperar:

“¿Esa muchacha qué hacía en la calle a esas horas?”

“¿Por qué estaba tan lejos de su casa?”

“¿Con quiénes andaba?”

“¿Por qué escogió esa discoteca habiendo otras de mejor reputación?”

Los interrogantes anteriores resumen un fenómeno que los expertos en temas de género llaman “revictimización”, que no es otra cosa que insinuar que la víctima provocó el percance en que terminó inmersa.

Bexi Cruz Torrado, secretaria técnica de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar, habló con El Universal sobre ese tópico.

¿Cuál es el origen de la revictimización?

--Es otro de los mitos que hacen parte de la cultura machista en medio de la cual crecemos mujeres y hombres, pensando en que estos últimos tienen derecho a agredir a las primeras cada vez que “violen” las “normas” que ese sistema machista impone. Según ese mismo sistema, una mujer debe soportar humillaciones, golpes, insultos, gritos y todo lo negativo que su pareja exprese, porque ella supuestamente debe luchar por su relación, por su matrimonio o por sus hijos, so pena de perder los beneficios que esas uniones conllevan. Y esas “reglas” la mayoría de las veces son soportadas por los mismos padres, hermanos y demás familiares, quienes terminan afirmando que si la relación se termina es responsabilidad de la mujer, porque no supo sostenerla. Ahora bien, en el caso de las mujeres que son agredidas sexualmente sin que medie relación sentimental alguna, es común oír decir que ella tuvo la culpa, porque se vistió muy provocativa, porque andaba borracha o porque se fue a divertir, a altas horas de la noche, a un sitio lejano. Con esas afirmaciones lo único que se logra es quitarle la culpa a quién verdaderamente la tiene. Es como si a cualquier persona la atracaran y la hirieran. No podemos decir que la culpa es de ella porque andaba en una zona peligrosa, cuando el verdadero trasfondo es que hay un problema de inseguridad que las autoridades deben resolver cuanto antes. Entonces, la revictimización de la mujer lo único que ha logrado hasta nuestros días es ponerla en una situación de vulnerabilidad que da cierta licencia a los agresores en potencia para que abusen de ella y siempre le resulte difícil denunciar.

¿Cuál debería ser el papel de la familia en estos casos?

--Sencillamente el de dejar de reproducir esos mitos. Llevamos tantos años alimentándolos y asumiéndolos que muchas mujeres los aceptan ya sea por miedo, por comodidad o por ignorancia. Los padres de las recientes generaciones están en la obligación de formar nuevos hombres y nuevas mujeres con el respeto mutuo de por medio. Yo recomendaría que siempre que un padre o una madre escuche en su entorno, o a través de los medios de comunicación, frases que justifican el maltrato a la mujer, enseguida les expliquen a sus hijos que esos comentarios están equivocados y que nada justifica el que a una mujer se le maltrate, por la sencilla razón de que ningún ser humano merece maltrato. En esto no podemos decir si las mujeres revictimizan más que los hombres, porque ambos están formados por el sistema machista que ya mencioné.

¿Qué tanto fortalecen los medios de comunicación la revictimización?

--Mucho, pero especialmente las redes sociales. En cuanto tú publicas en ese medio una foto de una mujer golpeada o violada la estás revictimizando, porque en cuanto se recupere y mire esas imágenes experimentará un golpe traumático, porque la estás devolviendo a un hecho penoso que ella quisiera olvidar. Cuando los periódicos detallan que la mujer agredida estuvo en tal parte a altas horas de la noche, también la están revictimizando, porque eso da pie a que los foristas virtuales o los radioescuchas empiecen a preguntarse por qué estaba fuera de su casa a esa hora o por qué estaba en ese sitio. Y repito, ese no es el punto. El verdadero asunto es que fue víctima de la inseguridad que padece la ciudad, por un lado; y víctima del irrespeto de ciertos machistas hacia la mujer, por el otro. La ciudad debe ser segura para todos, independientemente de que un hombre o una mujer quieran estar en un sitio a la hora que les venga en gana. Ahora, si la revictimización se basa en que la mujer estaba en tal sitio, en la madrugada y con ropa holgada, entonces pregunto: ¿por qué en Bogotá se dan casos de violencia contra la mujer, si se supone que allá el clima las obliga a andar cubiertas? Cada cual es libre de vestirse como guste y con eso no está diciendo: “tú tienes derecho a ultrajarme”.

¿Qué tan revictimizadora es Cartagena frente al resto del país?

--La cultura machista es la misma en toda Colombia, pero se expresa en diferentes formas. En la Región Caribe, hay ciertos elementos culturales que siempre nos están sugiriendo esa supuesta superioridad del hombre sobre la mujer. Uno de esos elementos es la música. Pero no podemos decir que una región es más revictimizadora que otra, porque en todas impera el machismo, a veces más abierto o a veces más sutil.