Reviven proyecto de CAI para Avenida del Lago

Los residentes del barrio Pie de La Popa trajeron a colación nuevamente la propuesta de construir un CAI en los manglares de la avenida del Lago.

Cecil Botero Ballestas, del grupo “Pie de La Popa de Verdad”, afirmó que el CAI se necesita ahora más que nunca, ya que el manglar “se convirtió en un antro de consumidores de estupefacientes y de atracadores”.

Recordó que durante el tercer gobierno del alcalde Nicolás Curi Vergara, cuando la situación de la avenida no era tan crítica, nació la idea de construir el CAI, aprovechando que la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe) había hecho una relimpia en el manglar.

De esa zona, Edurbe protegió varios lotes y los habitantes de Pie de La Popa, con el respaldo de la Alcaldía, le propusieron que cediera uno de esos terrenos a la Policía Nacional, en aras de la construcción de un CAI permanente.

“En las semanas subsiguientes --relató Botero Ballestas-- varios funcionarios de Bogotá visitaron Cartagena, se entrevistaron con los vecinos de Pie de La Popa e inspeccionaron el lote. Pero en cuanto el alcalde Curi salió de la Alcaldía, el proyecto empezó a quedar sin padrinos hasta que nunca más se habló de él”.

Once años después, asegura el líder comunal que en varias ocasiones se ha intentado revivir el proyecto, buscando la colaboración de la Policía, “pero la institución dice que mientras el lote no esté escriturado a nombre de ella, no se puede construir ese CAI”.

La dirigencia cívica insiste en que es necesaria dicha construcción, puesto que en la avenida del Lago van a funcionar una biblioteca y dos recintos deportivos que aglutinarán público, tanto laboral como de usuarios, “y no podemos exponerlos al acecho de los habitantes de calle, que habitan el manglar para drogarse y hurtar lo que puedan”.

El gerente de Edurbe, Bernardo Pardo, dijo estar dispuesto a reunirse con la comunidad, la Secretaría del Interior del Distrito y la Alcaldía para lograr que el proyecto se haga realidad, “ya que para nosotros prima el interés general”.

El Universal buscó la opinión de la alcadesa (e) de Cartagena, Yolanda Wong, pero está nunca respondió su teléfono.

DICE LA POLICÍA

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que la construcción de un nuevo CAI requiere de las siguientes especificaciones: