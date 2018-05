Revocan sanción contra alcalde Sergio Londoño

El Juzgado Primero Civil del Circuito Distrito Judicial de Cartagena revocó una sanción que se había solicitado en contra del alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, por la no construcción del alcantarillado del corregimiento de Tierrabaja y la vereda Puerto Rey.

El Consejo Comunitario de Tierrabaja había interpuesto una acción de tutela por la falta del alcantarillado, la cual se falló a favor de la comunidad y ordenaba que se iniciaran todas las acciones pertinentes para materializar esa obra, además del acueducto.

Posteriormente, en marzo de este año, la misma agremiación instauró un incidente de desacato, dado que consideraron los accionantes que no se cumplió la orden del juzgado.

En consecuencia, el incidente de desacato también falló a favor de la comunidad ordenando privar de la libertad por cinco días al alcalde Londoño Zurek, además de imponerle una multa de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes; y que debía ponerse en marcha el proyecto en cuestión.

Sin embargo, cuando el alcalde fue notificado de la sanción, el Distrito aportó el presupuesto y todos los detalles del proyecto, con lo cual se demostró que las gestiones se habían iniciado desde el año pasado y se tenía todo concertado para arrancar el proceso.

Igualmente, el alcalde de la Localidad 2, Gregorio Rico Gómez, fue delegado para ventilar lo concerniente a la primera fase de la obra.

Por lo tanto, el Juzgado Primero Civil del Circuito Distrito Judicial de Cartagena envió un oficio al Juzgado Doce Civil Municipal de Cartagena, que había emitido la sanción para Londoño, explicándole --palabras más, palabras menos-- que no existían méritos para afirmar que el Distrito no estaba adelantando las diligencias para la obra, de manera que el supuesto desacato no tenía asidero.

Cabe destacar que la lucha de estas poblaciones por su alcantarillado lleva unos 16 años, empezando por una orden de la Corte Constitucional.